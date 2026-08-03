VeloBank udzielił finansowania w wysokości 140 mln zł na budowę apartamentowca Chłodna 35 w centrum Warszawy; kredytobiorcą jest spółka należąca do Grupy Monting Development, podał bank. W budynku powstaną 54 lokale.

„Finansowanie projektu Chłodna 35 wpisuje się w strategię VeloBanku, która zakłada wspieranie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez doświadczonych deweloperów. Współpraca z Monting Development jest wyrazem naszego zaufania do standardu inwestycji oraz atrakcyjności jej lokalizacji. W VeloBanku mamy doświadczenie, kompetencje i możliwości, które pozwalają nam wspierać realizację inwestycji o dużej skali” – powiedział dyrektor departamentu finansowania deweloperów w VeloBanku Piotr Sztembartt, cytowany w komunikacie.

Powstający na warszawskiej Woli apartamentowiec zaoferuje mieszkańcom m.in. strefę wellness ze spa, basenem, saunami i częścią fitness, usługi concierge oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym biometryczny system kontroli dostępu. Inwestor przewidział też schron zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, konsultowany ze specjalistami Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt obejmuje także rewitalizację części ulicy Chłodnej, nowe nasadzenia zieleni oraz odtworzenie historycznej nawierzchni, podano.

VeloBank oferuje rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, w tym private banking oraz firm każdej wielkości, a także instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.

Źródło: ISBnews