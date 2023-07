Velvet Care planuje znaczącą rozbudowę i dalszą automatyzację zakładu papierniczego w Kluczach, a wartość inwestycji wyniesie 363,5 mln zł, podała spółka. Do końca marca 2026 r. moce wytwórcze fabryki wzrosną o ponad 30%, czyli o 60 tys. ton rocznie do 210 tys. ton, zaś powierzchnia budynków zwiększy się do ok. 115 tys. m2.

Zarząd firmy podpisał kolejną umowę z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT) obejmującą strategiczne inwestycje w dalszy rozwój fabryki w Kluczach, a nowe inwestycje to 3. wspólny projekt prowadzony wraz z KPT w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej, podano.

„Plany inwestycyjne obejmują przede wszystkim budowę kolejnej nowoczesnej maszyny papierniczej MP9. Jest to spektakularne wydarzenie – to już trzecia tego typu inwestycja, którą Velvet Care realizuje w ciągu ostatnich 6 lat. Aby zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla znacząco zwiększającej się mocy wytwórczej, projekt inwestycyjny zakłada także budowę nowoczesnego automatycznego magazynu wyrobów gotowych na minimum 40 tys. miejsc paletowych. Poza tym planowana jest także rozbudowa systemu automatycznego podawania palet i wyposażenie hal przetwórczych w instalację klimatyzacji. Powstaną także dwa nowe biurowce. Inwestycje będą zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zakładu obejmującą obecnie 3 maszyny papiernicze, 4 magazyny i 17 linii przetwórczych, na których produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki. Moce wytwórcze zakładu wynoszą obecnie około 150 tys. ton bibułki rocznie” – czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że planowane inwestycje wpisują się w realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki Velvet Care 2028 i planu wzmocnienia pozycji firmy jako lidera w branży celulozowych artykułów higienicznych w całej Europie Środkowej.

Velvet Care jest liderem w Polsce oraz regionie Europy Środkowej w branży celulozowych produktów higienicznych o obrotach szacowanych na 1,5 mld zł w 2023 roku.

Źródło: ISBnews