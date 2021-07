Veolia Południe wybuduje w Tarnowskich Górach zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym wraz z kotłownią opalaną biomasą leśną, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na I poł. 2023 roku.

Na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach powstanie zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym o mocy 2×2 MW wraz z kotłownią opalaną biomasą leśną o mocy 12 MW oraz zespół kogeneracyjny o mocy 1 MWt i 0,99 MWe wykorzystujący gaz ziemny i biogaz wyprodukowany z lokalnej oczyszczalni ścieków, podano.

Budowa zespołów kogeneracyjnych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej wysokości 18 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na pierwszą połowę 2023 roku.

„Jest to pierwszy projekt realizowany w takim zakresie przez spółkę. Budowa efektywnego energetycznie systemu wpisuje się w strategię Grupy Veolia term, zgodnie z nią do końca 2030 roku węgiel zostanie wyeliminowany we wszystkich systemach, którymi zarządzamy” – powiedziała prezes Grupy Veolia term Małgorzata Bezulska, cytowana w komunikacie.

Budowa nowego systemu zostanie zakończona do maja 2023 r. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminację ponad 50% paliwa węglowego.

„Transformacja energetyczna jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem przed jakim stoi energetyka, przemysł i całe społeczeństwo. Droga w kierunku gospodarki bezemisyjnej nie polega tylko na eliminacji węgla z największych elektrowni i systemów ciepłowniczych. To właśnie takie inwestycje jak ta w Tarnowskich Górach w wysokosprawne systemy energetyczne pozwalają na efektywną produkcję ciepła i energii elektrycznej wspierając transformację i rozwój lokalnych gospodarek” – podkreślił prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce Frederic Faroche.

Grupa Veolia prowadzi w Polsce działalność w 75 miastach a w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi.

Veolia Polska jest największą prywatną grupą działającą na rynku komunalnym i liczącym się graczem w ciepłownictwie i energetyce. W skali roku spółka zużywa w swoich instalacjach ok. 1,8 mln ton węgla kamiennego. Veolia Polska w 41 miastach powiatowych wytwarza ciepło, energię i dostarcza ciepło do odbiorców końcowych, w sumie spółka jest obecna w ok. 100 polskich lokalizacjach.

