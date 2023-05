Zmniejszenie zużycia węgla i redukcja emisji CO 2 , a w konsekwencji czystsze powietrze dla mieszkańców – to efekty projektu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego we Wrześni w województwie wielkopolskim. Mieszkańcy odczują je już w 2024 roku. Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów inwestycji blisko 60 proc. ciepła będzie produkowana w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kotłownię gazowo-olejową. Instalacja ograniczy zużycie węgla o 5 700 ton rocznie oraz zredukuje emisję CO 2 o 11 700 ton/rok.

Zainaugurowany 18 maja 2023 roku we Wrześni projekt Malachit obejmuje konwersję kotła węglowego na jednostkę opalaną biomasą. To element procesu, który będzie realizowany w wielu lokalizacjach, w których znajdują się ciepłownie Veolii.

We Wrześni, na terenie ciepłowni Veolii Zachód, powstanie zasilany paliwem biomasowym kocioł o mocy 7 MW t . W ramach modernizacji tamtejszego systemu ciepłowniczego w 2023 roku zostanie zbudowana także jednostka gazowo-olejowa o mocy 2,8 MW t .

Wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą i gazem wpisuje się w strategię dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce zakładającą całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO 2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.

– We Wrześni rozpoczynamy kolejną inwestycję, której celem jest dekarbonizacja lokalnego systemu ciepłowniczego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię odchodzenia od węgla. Zakłada ona pełną dekarbonizację do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Konsekwencją jej wdrożenia będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. Modernizacja kotła węglowego w jednostkę opalaną biomasą to jeden ze sposobów przyspieszenia tego procesu. Konwersja we Wrześni jest innowacyjnym projektem, który będziemy realizować również w innych naszych lokalizacjach – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Innowacyjny projekt dekarbonizacji źródła wytwarzania ciepła we Wrześni będzie obejmował kolejne etapy: pierwszy, którego zakończenie planowane jest na rok 2024, obejmuje konwersję kotła węglowego WR10 o mocy 10 MW t na kocioł biomasowy o mocy 7 MW t . Modernizacja przewiduje budowę magazynu z ruchomą podłogą, układu podawania biomasy, paleniska, instalacji odpylania spalin oraz systemu automatyki i sterowania, który zapewni pełną automatyzację prowadzenia jednostki oraz budowę kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2,8 MW t . Drugi etap to budowa układu kogeneracyjnego o mocy 0,999 MW e i 1,1 MW t , który ma powstać w 2025 roku. W roku 2030 nastąpi całkowita dekarbonizacja systemu ciepłowniczego we Wrześni.

– Kompleksowy projekt dekarbonizacyjny we Wrześni pozwoli nam stworzyć efektywną i czystą instalację. Już zakończenie pierwszych dwóch etapów pozwoli nam znacznie ograniczyć zużycie węgla na rzecz czystszego paliwa i odnawianych źródeł energii. Dzięki temu zredukujemy także emisję dwutlenku węgla o 11 700 ton rocznie, co da efekt podobny do posadzenia 531 tys. drzew. Istotny jest także aspekt stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, gdyż budowa kolejnych źródeł wielopaliwowych pozwala na dywersyfikację dostaw paliw i stopniowe uniezależnianie od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych i geopolitycznych. W każdej z lokalizacji, gdzie prowadzimy projekty odejścia od węgla, współpracujemy z naszymi partnerami z samorządów, dzięki czemu możemy oferować rozwiązania, które w optymalny sposób odpowiadają na potrzeby mieszkańców – mówi prezes Wojciech Noga, zarządzający spółką Veolia Zachód z Grupy Veolia term.

– Ostatni rok pokazał, że jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła, to bardzo ważne również dla samorządów. Niestabilna sytuacja geopolityczna i jej konsekwencje dla sektora energetyki powodują, że w kontekście odejścia od węgla priorytety miasta są zbieżne ze strategią Veolii. Równie istotne są kwestie środowiskowe, gdyż każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem. Dlatego cieszę się, że rozpoczyna się projekt modernizacji ciepłowni we Wrześni, który przybliży nas do realizacji obu celów – mówi Tomasz Kałużny,burmistrz Wrześni.

Pilotażowy projekt konwersji kotłów węglowych na biomasę został wyróżniony przez Biuro Zakupów Grupy Veolia we Francji. Inwestycja we Wrześni zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii projektów energetycznych realizowanych w ramach dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce.

– Nasi koledzy z Francji docenili kompleksowość projektu modernizacyjnego, na który składa się budowa nowoczesnej instalacji oraz jej efekty środowiskowe w postaci oparcia o OZE, zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO 2 , a także redukcji kosztów inwestycyjnych. Istotny jest również fakt, że wdrożenie całego projektu wiąże się z przeszkoleniem i nabyciem nowych kompetencji przez około 120 osób – mówi Magdalena Ruszniak, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu Veolii term.

