Vercom patrzy z dużym optymizmem na zrealizowanie celu 135 mln zł skorygowanej EBITDA na koniec roku i oczekuje trwałego efektu w obszarze utrzymywania wysokiej dynamiki pozyskiwania klientów w dłuższym okresie, poinformował prezes Krzysztof Szyszka.

„Z mojej perspektywy kluczowa informacja jest taka, że wykonaliśmy kolejny duży krok w kierunku realizacji dość ambitnego celu na ten rok, celu jakim jest wypracowanie 135 mln zł skorygowanej EBITDA, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że zwłaszcza od strony walutowej rynek nam za bardzo nie pomagał. Natomiast mając na względzie też pozytywne trendy, które obserwujemy, nie tylko w szeroko omawianym segmencie SMI, ale również w obszarze tych największych klientów skupionych wokół usługi Message Flow, to myślę, że z dużym optymizmem patrzymy na końcówkę tego roku” – powiedział Szyszka podczas webinaru.

Dodał, że Vercom porusza się po ścieżce wzrostu, która ma doprowadzić do wypracowania 135 mln zł EBITDA na koniec tego roku i został grupie „już ostatni krok, a wejście w szczyt sezonu sprzedażowego było naprawdę bardzo udane”.

„Uwzględniając kwotę 16 mln zł capex w połączeniu ze stabilnymi poziomami płatności zobowiązań z tytułu leasingu daje nam to już blisko 100 mln zł wolnych przepływów pieniężnych przy bardzo dobrej marży na poziomie free cash flow wynoszącej ok. 20% i konwersji na poziomie ok. 75%. Zysk netto za III kwartał był obciążony kosztami programu motywacyjnego oraz ujemnymi różnicami kursowymi. Po oczyszczeniu wyników ze wspomnianych gotówkowych elementów, dynamika skorygowanego zysku netto za ten okres wyniosła około 29% r/r. Ta liczba najlepiej oddaje aktualne tempo naszego wzrostu na tym poziomie” – stwierdził prezes.

Liczba płacących klientów wzrosła trzykrotnie w stosunku do średniej za poprzednie cztery kwartały, czego efektem było pozyskanie ponad 11 tys. nowych klientów, zaznaczył jednocześnie.

„W kontekście kolejnych kwartałów, to co przede wszystkim należy zapamiętać to, że na przestrzeni tego roku wdrożyliśmy cały szereg inicjatyw mających na celu przyspieszenie dynamiki pozyskiwania płacących klientów. Mam na myśli zarówno wspieranie liczby nowych rejestracji, zmiany w darmowym planie, które przyspieszyły monetyzację użytkowników, czy szereg działań, dzięki którym już teraz widzimy tak naprawdę rosnące poziomy konwersji we wszystkich planach subskrypcyjnych. To wszystko pozwala nam patrzeć z dużym optymizmem na kolejne kwartały” – ocenił prezes.

Zaznaczył, źe biorąc pod uwagę „jak wiele elementów w usłudze zmieniło się na przestrzeni dwóch ostatnich kwartałów, ciężko powiedzieć, czy kolejne kwartały będą równie rekordowe jak ten zakończony III kwartał”.

„Natomiast bez wątpienia spodziewamy się, że zmiany powinny mieć trwały efekt na liczbę pozyskiwanych klientów, szczególnie biorąc pod uwagę, że IV kwartał jest dla nas najlepszym kwartałem w kontekście takich eventów sprzedażowych jak chociażby BlackWeek, Cyber Monday czy okres świąteczny. Na pewno spodziewamy się, że liczby za IV kwartał powinny być również bardzo dobre” – stwierdził Szyszka.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service – CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews