Spółka technologiczna Vercom S.A., dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), została laureatem Polish Business Awards 2022. Vercom został wyróżniony w kategorii Inwestycja Roku 2022 na rynku IT w związku z przejęciem MailerLite, dostawcy jednego z trzech wiodących, globalnych rozwiązań do email marketingu, za kwotę ok. 340 mln zł. Była to jedna z największych akwizycji zrealizowanych przez polską spółkę technologiczną w ostatnich latach.

13 grudnia miało miejsce wręczenie nagród w konkursie Polish Business Awards 2022 organizowanym przez ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową. Vercom został nagrodzony w kategorii Inwestycja Roku 2022 na rynku IT.

– MailerLite jest rozpoznawalną marką, która cieszy się uznaniem klientów na całym świecie. Dzięki połączeniu z MailerLite możemy znacząco przyspieszyć rozwój na międzynarodowym rynku. Już teraz dostarczamy usługi do ponad 60 tysięcy klientów w 180 krajach i zatrudniamy ok. 300 pracowników w 30 międzynarodowych lokalizacjach, co umożliwia obsługę klientów we wszystkich strefach czasowych.

Ten śmiały krok, jakim niewątpliwie była transakcja o takiej skali, pozwoli nam jeszcze lepiej wykorzystać posiadany potencjał technologiczny na globalnym rynku. Liczymy na to, że dzięki konsekwentnej realizacji strategii będziemy w stanie utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i wkrótce dołączymy do grona liderów rynku CPaaS – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Transakcja opiewała na kwotę ok. 340 mln PLN, co jest jednym z największych polskich przejęć w sektorze technologicznym w ostatnich latach. Akwizycja MailerLite kończy etap inwestowania środków z IPO i rozpoczęła nowy etap w globalnym rozwoju obu podmiotów.

Źródło: Spółka