Viaplay Group i T-Mobile nawiązały współpracę w zakresie dystrybucji platformy streamingowej Viaplay w Polsce, podała Viaplay Group. Od 27 grudnia 2022 roku klienci korzystający z serwisu „Rozrywka bez ograniczeń” otrzymają dostęp do serwisu streamingowego Viaplay.

„Viaplay to jedyny w swoim rodzaju serwis streamingowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Cieszę się, że w ramach dostępnej promocji także użytkownicy pakietu Magenta Dom od T-Mobile będą mogli odkryć naszą bogatą ofertę jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu Formuły 1. Mam nadzieję, że spełnimy ich oczekiwania i zostaną z nami na dłużej” – powiedział Viaplay Group Chief Commercial Officer, Continental Europe & Baltics Alexander Bastin, cytowany w komunikacie.

Współpraca Viaplay Group i T-Mobile umożliwi klientom operatora dostęp do streamingu na żywo rozgrywek sportowych z szerokiego portfolio Viaplay, w tym meczów Premier League, Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA, EFL Championship, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej IHF 2023, NHL, gal KSW i wielu innych. Ponadto na widzów czekają oryginalne seriale Viaplay oraz filmowe hity.

Platforma streamingowa Viaplay jest dostępna w Polsce od sierpnia 2021 roku i do tej pory uzyskała ponad milion subskrybentów, podkreślono także.

„Chcemy oferować naszym klientom dostęp do najlepszych serwisów rozrywkowych, dlatego cieszymy się, że Viaplay dołączył do naszej usługi 'Rozrywka bez ograniczeń’. Dzięki niej nasi klienci jako jedyni na polskim rynku mogą korzystać z wyboru 6 wiodących serwisów streamingowych, które mogą zmieniać co 30 dni. Dzięki Viaplay będą mogli wybierać spośród jeszcze większej oferty filmów, seriali, programów rozrywkowych i transmisji sportowych” – dodała Anna Bieńkowska, odpowiedzialna w T-Mobile Polska za obszar TV i OTT.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

Grupa Viaplay (Viaplay Group AB) to czołowy gracz na rynku międzynarodowego streamingu. Serwis Viaplay jest dostępny dla użytkowników we wszystkich krajach nordyckich oraz bałtyckich, a także w Polsce, Holandii i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku zostanie udostępniony również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Źródło: ISBnews