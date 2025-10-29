Vienna Life szacuje, że jeszcze w tym roku przekroczy 8% udziału w polskim rynku ubezpieczeń na życie i osiągnie blisko 2 mld zł składki, podała spółka. W kolejnych latach ubezpieczyciel planuje rosnąć rentownie i stabilnie o 5-7% rocznie, a celem strategicznym jest ponad 10% udziału w rynku i miejsce w ścisłej czołówce ubezpieczycieli na życie (TOP3).

W centrum strategii Vienna Life są dystrybucja, produkty, obsługa i technologia. Firma zakłada inwestycje w dystrybucję, wzmacniając zarówno własne struktury, jak i poszerzając liczbę partnerów zewnętrznych. W ciągu ostatniego roku objęła mniejszościowy pakiet udziałów w Phinance, nawiązała współpracę z Nest Bankiem, a obecnie kończy integrację wewnętrznego zespołu ubezpieczeń grupowych z Polisa-Życie Ubezpieczenia. Od nowego roku ten obszar będzie w pełni funkcjonować w strukturze Vienna Life, podano.

„Rok po połączeniu Vienna Life to zintegrowana organizacja z czystym bilansem, mocną pozycją i jednym z najszerszych portfeli produktów życiowych. Możemy rosnąć szybciej, stabilnie i rentownie. Nasz cel, jakim jest bycie w TOP3, jest naturalnym etapem rozwoju, efektem synergii, inwestycji i konsekwencji w działaniu” – powiedział prezes Vienna Life Tomasz Borowski, cytowany w komunikacie.

Vienna Life jest częścią międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce obsługuje ponad 800 tys. klientów indywidualnych i ubezpiecza blisko 4 tys. firm.

Źródło: ISBnews