Vigo Photonics zawarło umowę ramową z polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z branży obronności PCO SA, dotyczącą dostaw chłodzonych matryc podczerwieni przeznaczonych do kamer termowizyjnych do zastosowań wojskowych, podało Vigo. Szacowana wartość umowy, odpowiadająca minimalnym zamówieniom matryc, bez uwzględnienia sprzedaży w ramach dystrybucji, wynosi 191,86 mln zł.

„Matryce produkowane przez emitenta przeznaczone są do stosowania m.in. w wozach i platformach bojowych będących na wyposażeniu polskiej armii. Celem umowy jest określenie zasad i warunków długoterminowej współpracy stron zmierzającej do:

a) końcowego opracowania przez emitenta matryc zgodnych z zapotrzebowaniem PCO, przeprowadzania przez PCO badań matryc oraz podjęcia innych czynności określonych w umowie;

b) produkcji przez emitenta matryc i ich sprzedaży na rzecz PCO w celu ich wykorzystania w wyrobach własnych PCO lub w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybucji) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2031 r. Zgodnie z nią Vigo ma dostarczyć do końca 2025 r. odpowiednią liczbę matryc do testów. Pomyślne przejście badań pozwoli na przejście do fazy produkcji i sprzedaży matryc do PCO, co przewidywane jest z początkiem 2026 r. Z dniem rozpoczęcia fazy produkcji i sprzedaży spółka jest zobowiązana do produkcji i sprzedaży matryc, a PCO do zakupu i odbioru, podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews