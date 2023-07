Vigo Photonics podpisało umowę wartości 3,67 mln euro (ok. 16,3 mln zł) z grupą Caterpillar, dotyczącą dostaw detektorów podczerwieni do kontroli bezpieczeństwa kolejowego, podała spółka. Dostawy będą realizowane do 30 maja 2025 r. (z możliwością przesunięcia do 30 sierpnia 2025 r.)

„Na przestrzeni ostatnich lat nasze produkty trafiają do kolejnych generacji systemu oferowanego przez Grupę Caterpillar, który jest instalowany w kolejowej sieci trakcyjnej w całej Europie. Wieloletnia, dobra współpraca z Caterpillar zaowocowała nowym kontraktem na dostarczenie detektorów podczerwieni. Jesteśmy dumni, że nasze detektory znajdują zastosowanie także w aplikacjach przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa transportu ludzi. Rozwijanie współpracy z dużymi partnerami jest dla nas potwierdzeniem niezawodności i jakości oferowanych przez nas produktów, co przekłada się na ciągły wzrost zamówień na nasze rozwiązania i wspiera nas w dynamicznym rozwoju biznesu” – powiedział prezes Vigo Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Podpisana ze spółką z Grupy Caterpillar umowa jest kontynuacją współpracy – poprzedni kontrakt podpisany w maju 2020 r. opiewał na 3,02 mln euro, obecny jest wartościowo większy o ok. 22%.

Detektory podczerwieni oferowane przez Vigo Photonics dla Grupy Caterpillar są wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa transportu kolejowego. Sensory zainstalowane w torowiskach pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury łożysk, hamulców i kół pociągu przemieszczającego się z prędkością do 300 km/h, podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews