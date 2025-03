Vigo Photonics zdecydował, że nie spełni warunków pozwalających na realizację wejścia w życie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), podała spółka. Tym samym, umowa finansowania nie weszła w życie, a równocześnie nie weszła w życie umowa w sprawie emisji na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych. W związku z brakiem wejścia w życie umowy finansowania i umowy warrantowej, współpraca z EBI została zakończona.

„Brak wejścia w życie umowy finansowania oraz umowy warrantowej nie będzie miał negatywnych skutków finansowych dla spółki. Jednocześnie, spółka będzie kontynuować działania zmierzające do zabezpieczania innych źródeł finansowania swojej działalności” – czytamy w komunikacie.

Vigo Photonics podał we wrześniu 2024 r., że zawarł umowę finansowania w ramach programu InvestEU z EBI. W ramach umowy, EBI zobowiązało się do udzielenia spółce finansowania w formule pożyczki typu venture debt w maksymalnej wysokości do 21 mln euro (90,01 mln zł) na finansowanie projektu HyperPIC oraz rozwój projektów związanych z detektorami i modułami podczerwieni. Spółka zawarła wówczas również z EBI umowę w sprawie emisji na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews