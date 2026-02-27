Virya Energy ogłosiła strategiczne partnerstwo z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w ramach którego firma przejmie i zrealizuje portfel projektów Optima Wind, obejmujących farmy solarne, magazyny energii oraz lądowe farmy wiatrowe, w tym największą w Polsce inwestycję fotowoltaiczną Sidłowo o mocy 722 MW, podała spółka.

Budowa farmy Sidłowo rozpocznie się w nadchodzących tygodniach, a po jej ukończeniu stanie się największym tego rodzaju projektem w Polsce oraz pierwszym, który zostanie podłączony do sieci wysokiego napięcia 400 kV PSE. Dodatkowo dzięki tej współpracy powstanie nowa platforma – Virya Renewables Poland, która ma na celu wspieranie polskiej transformacji energetycznej z potencjałem projektów przekraczającym 2 GW, podkreślono.

„Ta transakcja to ważny kamień milowy dla Optima Wind i rozwoju dużych projektów OZE w Polsce. W ciągu ostatnich sześciu lat rozwinęliśmy projekty Sidłowo i Kikowo II od etapu greenfield do uzyskania wszystkich pozwoleń, przyłączenia do sieci i gotowości do realizacji. Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu Virya Energy i EBOR możemy nadal odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, współpracując obecnie z silnymi międzynarodowymi partnerami, którzy podzielają naszą długoterminową wizję i zaangażowanie” – powiedział dyrektor generalny Optima Wind Jean-Claude Moustacakis, cytowany w komunikacie.

Platforma Virya Energy Poland stanowi przełom w działaniach firmy w Polsce. W ramach nowopowstającej platformy Virya Energy ma na celu dostarczenie w Polsce operacyjnej bazy aktywów odnawialnych przekraczającej 1 GW do 2028 roku. To dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z dotychczasową zainstalowaną mocą. Obecnie Virya Energy dysponuje 0,7 GW, z czego 10% znajduje się w Polsce. Do 2034 roku firma planuje osiągnąć 4,3 GW zainstalowanej mocy na całym świecie, kontynuując rozwój odnawialnych źródeł energii.

„Dzisiaj robimy ważny krok w kierunku realizacji naszych długoterminowych ambicji w Polsce, jak i na całym świecie. Transformacja energetyczna musi być czynnikiem wspierającym i stabilizującym w szybko zmieniającym się świecie. Współpraca z zaufanymi partnerami, takimi jak EBOR i Optima Wind, przybliża nas do tego celu. Partnerstwo to odzwierciedla naszą długoterminową wizję i dzięki naszej strategii 'Fit For Purpose’ pozwoli wywrzeć znaczący pozytywny wpływ na polskie i europejskie rynki energii” – dodał dyrektor generalny Virya Energy Paul Tummers.

Virya Energy, to działająca od 2019 roku belgijska firma z sektora zrównoważonej energii. Portfel spółki obejmuje strategiczne inwestycje w energię wiatrową i słoneczną, zrównoważony rozwój wodoru, dystrybucję energii oraz specjalistyczne usługi dla branży energetycznej. Virya Energy obsługuje obecnie 0,7 GW zainstalowanej mocy odnawialnej, z czego 10% w Polsce, a do 2034 r. zamierza osiągnąć co najmniej 4,3 GW na całym świecie.

Źródło: ISBnews