Strategia Grupy VRG na lata 2023-2025 zakłada m.in. uzyskanie wzrostu CAGR sprzedaży na poziomie ok. 14,5% w latach 2022-2025 i w efekcie zbliżenie się do 1,9 mld zł przychodów na koniec 2025 r. (wobec 1,3 mld zł w ub.r.) oraz marży brutto do 56-57% w 2025 r. (wobec 54,4% w ub.r.), podała spółka.

„Celem jest poprawa marży brutto w każdym z segmentów m.in. dzięki optymalizacji polityki cenowej i promocyjnej, zmianom w kolekcjach i konsolidacji źródeł dostaw, tak aby na koniec 2025 roku marża brutto na sprzedaży Grupy wyniosła między 56-57%. Zarząd zakłada wzrost kosztów SG&A/m2 wolniejszy od wzrostu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży, co powinno przełożyć się na minimum 12% marżę operacyjną w 2025 roku [wobec 11% w ub.r.]” – czytamy w komunikacie.

W segmencie odzieżowym planowany jest wzrost marży brutto do ok. 60% w 2025 r., zaś w segmencie jubilerskim – o ok. 1,5 pkt proc. w tym okresie, podano w prezentacji strategii.

Grupa zakłada „dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w każdym roku realizacji strategii dzięki rozwojowi każdej z marek, m.in. przez poszerzenie docelowej grupy klientów i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. W rezultacie na koniec 2025 roku przychody grupy kapitałowej powinny zbliżyć się do 1,9 mld zł”, podano także.

CAGR sprzedaży Grupy w latach 2022-2025 zakładany jest na poziomie ok. 14,5%, przy czym wzrosty oczekiwane są zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim, wskazano też w strategii.

Grupa przewiduje także „wzrost kosztów SG&A/m2 w 2022-2025 wolniejszy niż wzrost sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży (efekt dźwigni operacyjnej)”.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews