Highlander Enterprise S.A., spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów do stylizacji paznokci pod marką „8belle” oraz produkcji grafenu, w 2025 roku skoncentrowała się na wdrożeniu nowej strategii rozwoju na lata 2025–2028 oraz budowie fundamentów pod dalszy wzrost w nowych segmentach działalności. Kluczowym kierunkiem rozwoju było wejście na rynek kosmetyczny, rozwój własnych brandów oraz badanie możliwości wykorzystania potencjału grafenu w innowacyjnych produktach.

W 2025 roku przychody Highlander Enterprise S.A. wyniosły ok. 0,44 mln zł wobec 0,52 mln zł w 2024 roku. Jednocześnie Spółka poprawiła wyniki finansowe – strata ze sprzedaży zmniejszyła się z 2,75 mln zł do 2,15 mln zł, a strata netto została ograniczona do 1,36 mln zł wobec 1,82 mln zł rok wcześniej.

– Rok 2025 był dla nas okresem fundamentalnej transformacji – wdrożyliśmy nową strategię, zbudowaliśmy od podstaw segment kosmetyczny i rozpoczęliśmy komercjalizację nowych produktów. Pomimo niższych przychodów, znacząco ograniczyliśmy stratę na poziomie operacyjnym i netto. Jest to efekt konsekwentnych działań optymalizacyjnych oraz koncentracji na najbardziej perspektywicznych obszarach działalności. Wierzymy, że kolejne kwartały 2026 roku będą potwierdzeniem trwałego trendu poprawy wyników finansowych oraz dalszego umacniania naszej pozycji na rynku – mówi Artur Górski, Prezes Zarządu Highlander Enterprise S.A.

W 2025 roku Spółka przyjęła i rozpoczęła realizację strategii rozwoju na lata 2025–2028, zakładającej koncentrację na trzech kluczowych obszarach: segmencie kosmetycznym, odzieży UV oraz komercjalizacji technologii grafenowych. Strategia ta stanowi fundament transformacji Spółki i jest systematycznie wdrażana poprzez rozwój nowych produktów, marek oraz kanałów sprzedaży.

Istotnym krokiem w jej realizacji było nabycie w marcu 2025 r. marki „Brown as Berries” wraz z recepturami kosmetyków oraz rozpoczęcie rozwoju produktów. Równolegle, 1 lipca 2025 r. Spółka uruchomiła sprzedaż produktów pod marką „8belle”, budując od podstaw nową linię biznesową. Obecnie portfolio obejmuje blisko 60 lakierów hybrydowych, 3 topy, 7 baz, 5 żeli oraz szereg preparatów do pielęgnacji paznokci oraz urządzenia m.in. lampy UV i pochłaniacze pyłu. Dystrybucja produktów prowadzona jest poprzez własną platformę e-commerce skierowaną do klientów profesjonalnych oraz współpracę z dystrybutorami i hurtowniami w całej Polsce a oferta jest systematycznie rozszerzana o kolejne produkty i kategorie.

– Naszym celem jest budowa portfolio marek kosmetycznych odpowiadających na potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i klientów końcowych. „8belle” oraz „Brown as Berries” to fundamenty naszego rozwoju w tym segmencie. Szczególnie ważnym krokiem było wprowadzenie innowacyjnych produktów łączących kosmetykę z technologią grafenową, w tym bazy hybrydowej „Expert Grafen Nude Base” oraz żelu budującego „Expert Graphene Rose Essence”. Rozwijamy również kolejne formulacje i zamierzamy wprowadzić do oferty następne bazy i żele z dodatkiem grafenu – podkreśla Sylwia Gołębiewska, Wiceprezes Zarządu Highlander Enterprise S.A.

W 2025 roku Spółka prowadziła działania badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowania grafenu w branży kosmetycznej. W sierpniu ub. roku podpisano list intencyjny z Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej dotyczący współpracy przy wykorzystaniu grafenowych kropek kwantowych w formulacjach kosmetycznych.

Równolegle Spółka prowadziła działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne, zwiększające efektywność operacyjną i elastyczność biznesową. W sierpniu 2025 r. rozwiązano umowę ze Spectrum Group sp. z o.o., co umożliwiło rozwój współpracy z nowymi partnerami w obszarze grafenu oraz produkcji filamentów do druku 3D.

W obszarze sprzedaży Spółka koncentrowała się na budowie sieci dystrybucji w Polsce, pozyskując kolejne hurtownie oraz dystrybutorów produktów kosmetycznych. Równolegle prowadzone były działania przygotowujące do ekspansji zagranicznej, która stanowi jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju.

Istotnym krokiem w rozbudowie kanałów sprzedaży było zawarcie już po okresie sprawozdawczym – w lutym 2026 r. – umowy o współpracy z Booksy International, umożliwiającej prezentację i sprzedaż produktów Spółki na platformie wykorzystywanej przez szerokie grono klientów z sektora beauty & wellness.

-Rozwijamy sprzedaż wielokanałowo – zarówno poprzez własne platformy, sieć dystrybutorów, jak i partnerstwa technologiczne. Współpraca z Booksy to ważny krok w kierunku zwiększenia zasięgu i dostępności naszych produktów – dodaje Sylwia Gołębiewska, Wiceprezes Zarządu Highlander Enterprise S.A.

Działania realizowane w 2025 roku potwierdzają skuteczne wdrażanie strategii transformacji Highlander Enterprise S.A. – od spółki skoncentrowanej na technologii grafenu do podmiotu łączącego kompetencje technologiczne z dynamicznie rozwijającym się rynkiem kosmetycznym, z ambicją ekspansji międzynarodowej i dalszego wzrostu skali działalności.

