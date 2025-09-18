Allegro ocenia, że w 2026 r. ok. 40% realizowanych przez spółkę projektów będzie opierało się w jakiś sposób na sztucznej inteligencji (AI), poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

„Spodziewamy się, że w 2026 r. ok 40% projektów, które realizujemy, będzie zawierało komponent AI, żeby podnosić naszą produktywność i efektywność. […] Dziś mamy dziesiątki, albo nawet setki inicjatyw, żeby AI wspierała nasz rozwój i doświadczenie zakupowe naszych klientów. To jest technologia rewolucyjna i widzimy w tym szanse na rozwój. Na AI patrzymy wyłącznie pozytywnie” – powiedział Kuśmierz podczas wideokonferencji.

„To bardzo rozwinięta i silna technologia, która znajduje zastosowanie zarówno na styku z klientem, jak i wewnętrznie. To też idealna technologia do wspierania rekomendacji” – dodał.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews