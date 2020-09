Na terenie należącej do PERN bazy paliw w Boronowie planowane jest oddanie do użytku w październiku 2020 r. pierwszej instalacji fotowoltaicznej w Grupie PERN, podała spółka.

Miesiąc później instalacja zacznie wytwarzać energię elektryczną. Projekt jest realizowany jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach Akademii Menedżera. Instalacja przyniesie kilkuprocentowe oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Od efektywności tego projektu będą zależały kolejne wdrożenia w grupie, poinformowano.

Instalacja fotowoltaiczna w Boronowie będzie miała moc docelową około 50 kWp. W pierwszym roku użytkowania panele mają zabezpieczyć około 54 393 kWh, zaznaczono.

„Dostrzegamy potencjał jaki w wytwarzaniu energii elektrycznej mogą mieć alternatywne źródła, dlatego w ramach pilotażu montujemy panele fotowoltaiczne w jednej z naszych baz paliwowych w Boronowie. Umowa na to zadanie została już podpisana. W tym momencie jesteśmy po uzgodnieniach techniczno-projektowych. Teren został przekazany wykonawcy zadania” – powiedział dyrektor pionu technicznego PERN Paweł Wysocki, cytowany w komunikacie.

Akademia Menedżera to program rozwojowy zrealizowany w PERN, podnoszący kompetencje menedżerskie i projektowe pracowników. Miał on formę rocznych studiów podyplomowych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Ukończyło go 36 pracowników, którzy w ramach zaliczenia przygotowali biznesowe projekty doradcze, mające usprawnić działania spółki. Jednym z nich było właśnie wdrożenie fotowoltaiki, podsumowano.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.

Źródło: ISBnews