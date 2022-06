Model biznesowy i kierunki strategicznego rozwoju Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) pozostają bez zmian, podał bank, w nawiązaniu do opublikowanej dziś aktualizacji projekcji finansowych zawartych w strategii rozwoju na lata 2021-2023. Bank zakłada przede wszystkim koncentrację na wsparciu klientów w zielonej transformacji, głównie poprzez kompleksowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji. BOŚ chce się również wyróżniać na rynku kompetencjami z obszaru aranżowania finansowania oraz szeroką ofertą produktów tworzonych w oparciu o krajowe i unijne fundusze.

W bankowości korporacyjnej BOŚ skupia się na obsłudze firm małych, średnich i dużych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto strategia nadal zakłada selektywne podejście do wspieranych sektorów i technologii, z uwzględnieniem ich potencjału dochodowego, wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości wykorzystania podaży krajowych i unijnych środków publicznych, czytamy w komunikacie.

„Projektując strategię, dokonaliśmy bardzo dokładnej analizy potencjału poszczególnych sektorów w kontekście przemian związanych z zieloną transformacją i konsekwentnie podążamy tą drogą. W związku z tym w centrum naszego zainteresowania znajdują się transport, budownictwo, przemysł oraz sektor energetyczny, jak również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w aspekcie finansowania dostawców i spółek komunalnych” – powiedział prezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

22 czerwca br. rada nadzorcza BOŚ zaakceptowała aktualizację projekcji finansowych zawartych w strategii rozwoju banku na lata 2021-2023. Jest to reakcja na zmiany w otoczeniu zewnętrznym BOŚ, w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe. Obecnie bank zakłada, że na koniec 2023 roku ROE wyniesie 6,3%, zaś C/I będzie na poziomie około 54%. Z kolei wynik na działalności bankowej ma być powyżej 734 mln zł. BOŚ również konsekwentnie dąży do zwiększenia do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem.

„Ogłoszona równo rok temu strategia była budowana w realiach, gdzie w centrum uwagi znajdowała odbudowa gospodarki po pandemii, a unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej dopiero zaczynały nabierać szybszego tempa. Naturalnie nikt wtedy nie mógł przewidzieć dramatycznych wydarzeń, które mają obecnie miejsce za naszą wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie, oprócz dramatu czysto ludzkiego, ma także swój wymiar ekonomiczny. Między innymi z tego względu w Polsce przewidywane jest wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego i inwestycji, kolejne podwyżki stóp procentowych, ograniczenie konsumpcji i bezrobocia, jak również dalsza presja na wzrost wynagrodzeń. To wszystko złożyło się na konieczność zaktualizowania naszej strategii” – skomentował prezes.

Z kolei w bankowości detalicznej BOŚ opiera swój rozwój przede wszystkim na dwóch grupach produktowych: ekokredytach (oferowanych głównie przez partnerów) oraz depozytach terminowych. W planach banku jest również dalsza cyfryzacja oferowanych usług, podano także.

BOŚ zamierza także systematycznie poprawiać uzyskany pod koniec ubiegłego roku rating ESG. Agencja ratingowa Sustainalytics przyznała wtedy BOŚ ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielką ekspozycję na ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG (Low Risk). Wynik tej plasował bank w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics, według stanu na grudzień 2021 roku, czytamy dalej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews