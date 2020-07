LPP wdrożyło nową formę płatności za zakupy przez internet – odroczone płatności PayPo, podał fintech.

Obecnie rozwiązanie PayPo jest dostępne w ponad 1 tys. e-sklepów, w tym w ponad 100 działających w obszarze fashion, podano.

„Decyzja o podjęciu współpracy z PayPo oraz zaproponowanie naszym klientom opcji odroczonych płatności jest kolejnym elementem usprawnień jakie postanowiliśmy wdrożyć, aby uczynić nasze sklepy online bardziej przyjaznymi. Zwłaszcza ostatni czas pokazał, że dynamicznie rozwijający się e-commerce, teraz jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Układ sił pomiędzy tradycyjnym i internetowym kanałem sprzedaży uległ diametralnej zmianie. To stawia przed firmami takimi jak nasza wyzwanie, aby sprawnie dostosować się do zmienionej rzeczywistości handlowej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i rynku. Wierzymy, że wprowadzenie odroczonych płatności, przemodelowanie naszej sieci dystrybucji celem przyspieszenia dostaw oraz wiele innych zmian jakie jeszcze planujemy wdrożyć pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby naszych klientów” – powiedział e-commerce operations manager w LPP Dawid Telepski, cytowany w komunikacie.

LPP to kolejny duży gracz z polskiego rynku, który zaufał PayPo. Wcześniej po rozwiązania polskiego fintechu sięgnęli tacy giganci jak Allegro, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlon. To również kolejny przedstawiciel segmentu moda/ fashion, który bardzo szybko przekonał się do odroczonych płatności. Obecnie w portfelu PayPo sklepów z tego rynku jest już ponad 100 podmiotów. Obok LPP są też takie marki jak 4F, Answear, Big Star, Grupa MIG, w tym sklepy Sizeer, Wojas, Laurella, czy Ochnik, podano także.

„Wśród ponad 1 tys. e-sklepów oferujących odroczone płatności są nie tylko średnie i małe podmioty, ale przede wszystkim do rozwoju i popularyzacji tej formy płacenia za zakupy w internecie przyczyniają się największe firmy, które, tak jak LPP, sięgają po nasze rozwiązanie. Co ważne, doświadczenie zdobyte przy tak dużym wdrożeniu, jakie zrealizowaliśmy dla kolejnego dużego sklepu, który jest jedną z największych odzieżowych marek Europy, pozwala nam z jeszcze większą sprawnością wprowadzać odroczone płatności w następnych dużych firmach. Nowe projekty na skalę porównywalną do LPP są już finalizowane i niebawem będziemy o nich informować” – dodał członek zarządu PayPo Tomasz Hadzik, cytowany w komunikacie.

Udział odroczonych płatności we wszystkich transakcjach w internecie w Polsce jest wciąż jednocyfrowy, podczas gdy w Europie Zachodniej wynosi 15-25%. To pokazuje, jaki potencjał drzemie w rozwiązaniu PayPo, podsumowano w materiale.

PayPo to krajowy fintech działającego na rynku od 2018 r. Obecnie jest on liderem na rynku odroczonych płatności w internecie w Polsce – nawiązał współpracę z ponad 1 tys. sklepów i zapewnił finansowanie dla ponad 250 tys. kupujących. Założycielem, udziałowcem i prezesem spółki jest Radosław Nawrocki.

Źródło: ISBnews