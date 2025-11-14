Highlander Enterprise S.A. (dawniej Advanced Graphene Products S.A.), spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży grafenu oraz produktów z branży kosmetycznej, w III kwartale 2025 roku dynamicznie rozwijała działalność w segmencie kosmetycznym oraz przygotowywała się do rozpoczęcia sprzedaży na rynkach zagranicznych. W lipcu br. Spółka uruchomiła sprzedaż produktów do stylizacji paznokci pod marką „8belle”. Natomiast już 15 listopada 2025 r. do sprzedaży trafić ma nowa, innowacyjna baza hybrydowa do paznokci z dodatkiem grafenu marki „8belle” – „Expert Grafen Nude Base”. Spółka kontynuowała także działania optymalizacyjne mające na celu redukcję kosztów działalności.

W III kwartale 2025 roku przychody Highlander Enterprise S.A. wyniosły 0,14 mln zł wobec 0,04 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku. Na poziomie wyniku ze sprzedaży Spółka zmniejszyła swoją stratę z poziomu 0,62 mln zł do 0,50 mln zł, strata netto została ograniczona z 0,35 mln zł do 0,25 mln zł. Warto podkreślić, że od początku 2025 roku strata netto zmniejszyła się do 0,85 mln zł z 1,72 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego.

– Trzeci kwartał 2025 roku był dla nas okresem intensywnej pracy nad rozwojem wszystkich kluczowych segmentów działalności. Wprowadziliśmy na rynek markę 8belle, która już w pierwszych miesiącach spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, równocześnie realizując działania optymalizacyjne i przygotowując się do ekspansji eksportowej. Obserwujemy pozytywne efekty przyjętej strategii – systematycznie rosną przychody, a jednocześnie konsekwentnie ograniczamy koszty i stratę netto. Wierzymy, że kolejne kwartały będą potwierdzeniem trwałego trendu poprawy wyników finansowych oraz dalszego umacniania pozycji Highlander Enterprise na rynku – mówi Artur Górski, Prezes Zarządu Highlander Enterprise S.A.

W III kwartale 2025 roku Spółka wprowadziła na rynek produkty marki „8belle”, których sprzedaż rozpoczęła się 1 lipca 2025 r. Portfolio obejmuje obecnie blisko 60 lakierów hybrydowych, 6 topów, 3 bazy, 3 żele oraz szereg preparatów do pielęgnacji paznokci i płynów. W najbliższym czasie Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży urządzenia kosmetyczne, które będą stanowić uzupełnienie oferty marki „8belle”.

W zakresie sprzedaży Highlander Enterprise koncentrował się przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych partnerów – hurtowni oraz dystrybutorów. W III kwartale br. Zarząd Spółki bardzo intensywnie pracował nad rozwojem działalności eksportowej i pozyskaniem pierwszych zamówień od zagranicznych dystrybutorów.

– Naszym celem jest budowanie marki „8belle” jako rozpoznawalnego producenta kosmetyków profesjonalnych oferujących innowacyjne receptury zawierające grafen. W III kwartale br. koncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu kolejnych partnerów handlowych, w tym dystrybutorów i hurtowni kosmetycznych, w celu rozszerzenia sieci sprzedaży na kolejne regiony Polski. Równolegle prowadziliśmy rozmowy z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi, stanowiące wstęp do planowanej ekspansji eksportowej. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zrealizować pierwsze zamówienia na produkty marki „8belle” poza Polską – dodaje Sylwia Gołębiewska, Wiceprezes Zarządu Highlander Enterprise S.A.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego za III kwartał br. Zarząd Spółki zapowiedział wprowadzenie do oferty bazy hybrydowej z grafenem do paznokci marki „8belle” – „Expert Grafen Nude Base”.Premiera produktu zaplanowana jest na 15 listopada 2025 roku.

– Wprowadzenie do sprzedaży bazy hybrydowej z grafenem to dla nas szczególnie ważny moment – łączy on naszą wiedzę technologiczną z potrzebami rynku kosmetycznego. „Expert Grafen Nude Base” symbolizuje kierunek, w którym zmierza marka 8belle – innowacyjność, bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów. Będzie to także kolejny kamień milowy w rozwoju marki „8belle”, która konsekwentnie buduje swoją pozycję w segmencie kosmetyków profesjonalnych – podkreśla Sylwia Gołębiewska.

Produkt powstał w wyniku połączenia doświadczenia Spółki w obszarze technologii grafenowych z wiedzą kosmetologiczną i stanowi przykład synergii pomiędzy segmentami działalności Highlander Enterprise.

W III kwartale br. Spółka kontynuowała działania w zakresie poszukiwania nowych partnerów i klientów oraz zastosowań w obszarze wykorzystania grafenu. W sierpniu br. podpisała list intencyjny z Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, rozpoczynając współpracę w zakresie badań, rozwoju i wdrażania technologii opartych na grafenowych kropkach kwantowych (GQD – graphene quantum dots) w formulacjach lakierów do paznokci oraz innych wyrobów kosmetycznych.

Również w sierpniu 2025 roku Spółka zawarła porozumienie ze Spectrum Group sp. z o.o. dotyczące rozwiązania zawartej przez poprzedni Zarząd umowy handlowej zawartej 9 lutego 2024 r. Umowa obejmowała produkcję filamentu do druku 3D z dodatkiem grafenu pod marką Prografen oraz dzierżawę Spectrum Group sp. z o.o. linii produkcyjnej wykorzystywanej do wytwarzania produktu. W ten sposób Highlander Enterprise uzyskał większą elastyczność w rozwijaniu współpracy z innymi partnerami w sektorze produkcji filamentów do druku 3D.

Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w trzecim kwartale stanowią dowód konsekwentnej realizacją strategii rozwoju na lata 2025–2028, której celem jest budowanie wartości Highlander Enterprise poprzez integrację działalności kosmetycznej, technologicznej i sprzedażowej.

Źródło: Spółka