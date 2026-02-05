Na polskim rynku funkcjonowało 95 hubów ładowania samochodów elektrycznych na koniec ubiegłego roku, o 216% więcej niż rok wcześniej, poinformował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Maciej Mazur.

„Na koniec poprzedniego roku w Polsce było 95 hubów ładowania” – powiedział Mazur podczas konferencji podsumowującej 2025 rok w elektromobilności.

W ramach tych hubów funkcjonowało łącznie 475 stacji ładowania (+286% r/r) oraz 638 punktów ładowania (+346% r/r).

PSNM za hub ładowania uznaje w swoim zestawieniu lokalizację z co najmniej 4 punktami ładowania o realnie udostępnianej (nie nominalnej) mocy 150 kW+.

Jeśli chodzi o podział hubów ładowania wg liczby punktów w danej lokalizacji, to najwięcej było hubów liczących właśnie 4 punkty ładowania (36,8%), następnie tych z 5-6 punktami (25,3%), 7-8 punktami (23,2%), a najmniej tych liczących więcej niż 8 punktów ładowania (14,7%).

„Jeśli chodzi o nowo uruchomione w 2025 r. punkty ładowania w Polsce ogółem, to po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją, że więcej oddano szybkich punktów DC niż wolnych AC” – dodał Mazur.

W minionym roku w Polsce przybyły 3103 ogólnodostępne punkty ładowania (+14% r/r), w tym 1732 punkty DC (+54% r/r) i 1371 punktów AC (-14% r/r). Łączna sieć ładowania w Polsce na koniec 2025 r. liczyła 11 762 punktów ładowania (+36% r/r), w tym 7363 punkty AC (+23% r/r) i 4399 punkty DC (+65% r/r).

„W ostatnim roku na rynku pojawiło się stosunkowo niewielu nowych operatorów, w porównaniu do lat ubiegłych, spodziewamy się konsolidacji wśród operatorów infrastruktury ładowania, która ograniczy liczbę graczy” – podsumował szef PSNM.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews