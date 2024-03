W postępowaniu kwalifikacyjnym zmierzającym do powołania 6 członków zarządu Grupy Azoty, w wyznaczonym terminie tj. do 14 marca br. do godz. 12.00, wpłynęły 73 zgłoszenia kandydatów i kandydatek, podała spółka. Zgłoszenia są obecnie analizowane przez radę nadzorczą. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 18 do 19 marca br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews