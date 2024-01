W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano 536 decyzji inwestycyjnych na przedsięwzięcia o łącznej wartości 18,3 mld zł w 2023 r., co wygeneruje utworzenie 7 175 nowych miejsc pracy, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). W ub.r. nastąpił wzrost liczby projektów o 20% r/r.

„536 nowych inwestycji o deklarowanej wartości 18,3 mld zł oraz 7,2 tys. miejsc pracy – tak wyglądają statystyki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) za 2023 r. To kolejny dobry rok pod względem inwestycji lokowanych w naszym kraju” – czytamy w komunikacie.

„W 2023 r. zanotowaliśmy wzrost liczby decyzji o 20% w stosunku do 2022 r., co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego. Nowe inwestycje gwarantują stabilny i równomierny rozwój kraju na całym jego obszarze, przyczyniając się do zwiększania potencjału naszej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności oraz atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Wierzę, że w kolejnych latach nowych inwestycji w Polsce będzie jeszcze więcej” – powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, cytowany w komunikacie

W 2023 r. trzy największe strefy – Katowicka SSE, Łódzka SSE i Pomorska SSE – wydały łącznie 235 decyzji o wsparciu inwestycji (44% wszystkich) na łączną wartość 6,6 mld zł (37% wszystkich z 2023 r.) i deklaracją utworzenie 2 101 nowych miejsc pracy (30% wszystkich z tego roku).

„Widoczny jest także zwiększony udział projektów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udział polskiego MŚP w liczbie projektów wyniósł 56% w 2022 r., a w 2023 r. 67%. Udział deklarowanej wartości ich inwestycji to 12% w 2022 r., zaś w 2023 r. 19%. Udział polskiego sektora MŚP w liczbie nowych miejscach pracy na koniec 2022 r. wyniósł 15%, natomiast w całym 2023 r. zwiększył się do 17%. W sumie, od września 2018 r. do końca grudnia 2023 r., wydano łącznie 2 503 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 116,9 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 48 034 nowych miejsc pracy” – czytamy dalej w materiale.

Największe inwestycje w 2023 r. to:

– Heatly Poland – (zagraniczna firma z sektora maszynowego) – inwestycja o wartości 1,27 mld zł i deklaracją utworzenia 794 miejsc pracy polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcji pomp ciepła we Wrocławiu.

– Baltic Towers – (polski projekt) o wartości 858 mln zł i deklaracją powstania 60 nowych miejsc pracy. Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego morskich wież wiatrowych w Gdańsku.

– Robert Bosch – (zagraniczna inwestycja), której wartość przekracza 786 mln zł (powstanie 251 nowych miejsc pracy). Jest to reinwestycja polegająca na dywersyfikacji produkcji już funkcjonującego zakładu we Wrocławiu. Spółka rozpocznie produkcję nowatorskich komponentów do ciężarowych samochodów elektrycznych, wymienił resort.

Polska Strefa Inwestycji zaczęła funkcjonować od 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, nie tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

