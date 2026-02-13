Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) opowiedzieli się w referendum za przyjęciem porozumienia zawieszającego. Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki, podkreśliło JSW.

„Wynik głosowania:

TAK – 97,24%

NIE – 2,76%” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej spółki.

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW.

„Zarząd JSW SA dziękuje załodze za liczny udział w referendum oraz za odpowiedzialną i przemyślaną decyzję, która ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości spółki i ochrony miejsc pracy” – podano także.

6 lutego JSW podało, że uzgodniło warunki porozumienia zawieszającego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Porozumienie zawieszające będzie miało na celu wprowadzenie czasowych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w odpowiedzi na trudną sytuację ekonomiczną firmy. Projekt miał zostać skonsultowany z pracownikami w formie referendum 12 lutego.

Przedmiotem projektu porozumienia zawieszającego jest zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW, oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w zakresie wskazanym w projekcie, w tym zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 rok, przesunięcie terminu płatności 14-tej pensji za 2025 rok na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

