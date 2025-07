Liczba lokomotyw posiadanych przez pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce nieznacznie spadła w 2024 r., o 4 szt. czyli o 0,2% r/r, ale wśród lokomotyw elektrycznych wzrosła o 7,4% do 364, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Średni wiek taboru dla lokomotyw elektrycznych obniżał się czwarty rok z rzędu z 33,8 lat w 2021 r. do 28 lat w 2024 r. Najnowszą grupą taboru są dwunapędowe zespoły trakcyjne ze średnim wiekiem 1,9 roku.

„W 2024 r. stan posiadania pojazdów trakcyjnych przewoźników pasażerskich zmniejszył się nieznacznie względem 2023 r. - o 4 szt. (z 2 032 szt. do 2 028 szt., czyli o 0,2%). Ogólne saldo zmian jest niewielkie, jednak w poszczególnych typach lokomotyw nastąpiły istotne, pozytywne zmiany. Świadczą one o inwestycjach w nowe pojazdy, które sukcesywnie zastępują wysłużone i bardziej awaryjne lokomotywy starszego typu o niższych normach środowiskowych. Liczba lokomotyw elektrycznych wzrosła o 25 (7,4%) - z 339 do 364. Z użytku zostało wycofanych 11 lokomotyw starszego typu EP07 i 16 typu EU07. Przewoźnicy kupili 25 nowych pojazdów EU160 i 15 typu EU200 oraz 5 typu X4EA” – czytamy w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2024”.

Liczba lokomotyw spalinowych u przewoźników pasażerskich spadła o 22 (-18%) - ze 122 do 100. Do tego spadku w największym stopniu przyczyniło się całkowite wycofanie z użytku lokomotyw SP32, których rok wcześniej było 9, oraz 6 pojazdów SM42 i 4 pojazdów SU42. Liczba wagonów silnikowych wzrosła o 2 (2,5%) – z 80 do 82. Liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych spadła o 21 (-1,7%) - z 1 206 do 1 185. Najważniejsze zmiany w tej grupie to wycofanie z użytku 39 zespołów starszego typu EN57 i wprowadzenie 11 nowszych pojazdów 31Webb. Liczba spalinowych zespołów trakcyjnych wzrosła o 6 (2,4%) - z 252 do 258. Liczba dwunapędowych zespołów trakcyjnych wzrosła o 6 (18,2%) - z 33 do 39.

W 2024 r. liczba wagonów pasażerskich spadła w stosunku do poprzedniego roku o 56 (-2,6%) - z 2 190 do 2 134. W dłuższej perspektywie, od 2021 r., widać sukcesywny spadek liczby wagonów piętrowych, kuszetek, sypialnych oraz gastronomicznych, podał także Urząd.

„Średni wiek taboru dla lokomotyw elektrycznych obniżał się czwarty rok z rzędu z 33,8 lat w 2021 r. do 28 lat w 2024 r. Jest to efekt inwestycji przewoźników w zakup nowych pojazdów oraz wycofywania z użytku najstarszych pojazdów, które są bardziej zawodne i wymagają kosztownych remontów. W przypadku lokomotyw spalinowych średni wiek spadł z 43,8 lat do 41,1 lat, jednak nadal jest to najstarszy rodzaj lokomotyw w dyspozycji przewoźników, podobnie jak w przypadku wagonów pasażerskich, które miały w 2024 r. średnio 36,3 lat. Dużo nowszym taborem są elektryczne i spalinowe wagony silnikowe oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne, których średni wiek w 2024 r. był zbliżony i mieścił się w przedziale 19-22,2 lat. Najnowszą grupą taboru są natomiast dwunapędowe zespoły trakcyjne ze średnim wiekiem zaledwie 1,9 lat” – czytamy dalej.

Z kolei u przewoźników towarowych liczba lokomotyw w dyspozycji zwiększyła się do 3 291 szt., co stanowiło wzrost o 271 szt. (9%) w stosunku do roku wcześniejszego:

– lokomotywy spalinowe - 1 727 szt., ze wzrostem o 138 szt. (8,7%),

– lokomotywy elektryczne - 1 454 szt., ze wzrostem o 122 szt. (9,2%),

– lokomotywy dwunapędowe - 109 szt., ze wzrostem o 9 szt. (10,1%).

W 2024 r. na rynku pojawiła się pierwsza lokomotywa wodorowa.

„Lokomotywy spalinowe ze względu na swoją uniwersalność są najczęściej używane przez przewoźników towarowych. Dlatego przewoźnicy skłonni są do ponoszenia kolejnych wydatków na utrzymanie lokomotyw tego typu w należytym stanie technicznym - niezależnie od ich wieku. Inwestują również w nowe lokomotywy spalinowe o wyższych normach środowiskowych” – komentuje Urząd.

Dla taboru doczepnego (wagonów) od 2018 r., w którym odnotowano na rynku 90 800 szt., trwał trend sukcesywnego spadku liczby tych pojazdów – do poziomu 83 429 szt. w 2022 r. Został on zahamowany w 2023 r., kiedy nastąpiło odbicie do 85 636 szt., a w 2024 r. odnotowano dalszy wzrost do 85 742 szt.

„Oznacza to, że utrzymany został trend wzrostowy w stanie liczbowym tej grupy taboru towarowego. Spośród 11 rodzajów wagonów tylko dla trzech rodzajów zmniejszył się stan posiadania w 2024 r.” – dodano.

Średni wiek lokomotyw spalinowych wyniósł w 2024 r. 39 lat, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do 2023 r., kiedy było to 39,3 lat. Są to jednak wyraźnie wyższe wartości niż w latach 2021 i 2022, kiedy wyniosły one odpowiednio 34 lata i 33,5 lat. W przypadku lokomotyw elektrycznych pozyskiwany był nowy tabor, co wpłynęło na dalsze obniżenie średniego wieku tych pojazdów z 34,9 lat w 2021 r. do 29,4 lat w 2024 r. Średni wiek lokomotyw dwunapędowych, które są nowszymi pojazdami, wzrósł nieznacznie w latach 2021-2024 z 1,8 do 3,1 lat, wymienił UTK.

