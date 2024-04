W trakcie minionych Świąt Wielkanocnych z usług PKP Intercity skorzystało 1,6 mln osób, podał przewoźnik. W ciągu pierwszego kwartału spółka przewiozła 16,5 mln pasażerów, co jest nowym rekordem w historii PKP Intercity, podkreślono.

„Świąteczne podróże z PKP Intercity, jak co roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Od poniedziałku 25 marca do wtorku 2 kwietnia z usług narodowego przewoźnika skorzystało 1,6 mln pasażerów, podczas gdy w okresie świąt 2023 roku, tj. 3-11 kwietnia, było ich 1,34 mln. Oznacza to wzrost r/r na poziomie 19%. Najwięcej podróżnych spółka przewiozła we wtorek 2 kwietnia – do pociągów wsiadło wtedy aż 231,4 tys. osób, co jest tegorocznym rekordem PKP Intercity” – czytamy w komunikacie.

W celu zapewnienia jak największego komfortu podróży, PKP Intercity zadbało o dodatkowe wsparcie taboru. Przewoźnik w okresie 25 marca – 2 kwietnia wzmocnił 396 pociągów dodatkowymi 487 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. Dodatkowe wagony pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, których destynacją były m.in. inne duże miasta. Przewoźnik uruchomił także dodatkowe pociągi i wydłużył kursowanie połączeń rozkładowych, wskazano także.

Wiceprezes Tomasz Gontarz poinformował wczoraj na platformie X, że PKP Intercity miało 5,7 mln pasażerów w marcu i 16,5 mln w całym I kwartale br. (+20% r/r). Według niego, rokuje to na osiągnięcie liczby 75-77 mln pasażerów w 2024 r.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews