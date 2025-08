Tegoroczna wakacyjna promocja na stacjach paliw Orlen jest o ok. 1/5 bardziej popularna niż rok wcześniej, wynika z informacji Orlenu.

„Letnia promocja na stacjach paliw Orlen hitem wśród klientów. Tylko w czasie miesiąca jej trwania liczba wykorzystanych kuponów na tańsze tankowanie wzrosła o ponad 20%, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłorocznej edycji. Także o ponad 20% wzrósł wolumen paliwa sprzedanego w obniżonej cenie” – czytamy w komunikacie.

Kupony akcji „Epickie Weekendy” od miesiąca umożliwiają korzystanie z niższych cen na wszystkich stacjach Orlen w całej Polsce. Klienci posiadający aplikację Orlen VITAY w każdy wakacyjny piątek, sobotę i niedzielę mogą oszczędzić do 40 gr na każdym litrze zatankowanego paliwa, przypomniano.

Wakacyjna promocja na stacjach Orlen rozpoczęła się w piątek 27 czerwca i potrwa do niedzieli 31 sierpnia. Już po miesiącu akcja wyraźnie wyróżniła się w statystykach koncernu. Poza wzrostem liczby użytych kuponów i wolumenu sprzedaży paliwa w obniżonej cenie, na półmetku tegorocznej edycji znacznie wzrosła także popularność aplikacji Orlen VITAY. Od początku akcji to niemal 150-proc. wzrost w liczbie pobrań aplikacji, w porównaniu do czerwca br., podała także spółka.

„Z satysfakcją obserwujemy rosnącą popularność aplikacji Orlen VITAY, której sukcesywnie przybywa nowych użytkowników. Cieszy nas nieustannie rosnące zaufanie do naszej marki, ponieważ program lojalnościowy działa od 24 lat, a my nie ustajemy w staraniach, aby zapewniał naszym klientom wygodę i oszczędność czasu, a także oferował realne korzyści. Rozwijamy program i integrujemy w aplikacji kolejne usługi i funkcjonalności. Już teraz jej użytkownicy, oprócz podstawowych funkcji, mogą skorzystać dodatkowo z płatności mobilnych Orlen PAY, ofert partnerskich, czy zalogować się do swojego konta klienta Energa” – skomentował dyrektor wykonawczy ds. marketingu komercyjnego Piotr Suchodolski, cytowany w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews