Rada nadzorcza Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” powołała Waldemara Dużego na członka zarządu spółki obecnej X wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu od 16 kwietnia 2026 roku, podała spółka.

„W latach 2015-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o., gdzie przeprowadził restrukturyzację działalności remontowej. Następnie, jako dyrektor zarządzający w Partner Serwis Sp. z o.o., odpowiadał za realizację usług remontowych i inwestycyjnych dla sektora przemysłowego, w tym KGHM S.A. Obecnie jest wiceprezesem zarządu Grupa Azoty Polyolefins S.A., gdzie odpowiada za obszar techniczno-produkcyjny oraz uczestniczy w procesie restrukturyzacji i przywracania pełnej sprawności operacyjnej instalacji w ramach projektu Polimery Police” – czytamy w komunikacie.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

