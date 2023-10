Wiele osób marzy o firmie z prestiżowym stołecznym adresem. Większość z nich rezygnuje jednak ze spełniania tego marzenia ze względu na koszty. Okazuje się, że jest lepsze rozwiązanie. Poniżej przeczytasz, jakie zalety ma wirtualne biuro w Warszawie i jak załatwić formalności.

Co to jest wirtualne biuro?

Choć wirtualne biura firm nie są niczym nowym na naszym rynku, wciąż na ich temat krąży sporo mitów. Czas je obalić. Na czym polega wirtualne biuro? W pewnym uproszczeniu to adres, pod którym może działać Twoja firma. Możesz wykorzystywać go w obiegu gospodarczym i wprowadzić na przykład w CEIDG jako adres do doręczeń. Słowo „wirtualne” może być nieco mylące, bo oczywiście samo biuro istnieje. Może więc trafiać do niego korespondencja. Często klienci mogą skorzystać też z dodatkowych usług. Wirtualny adres nie pełni takiej funkcji jak standardowe biuro, ponieważ jego użytkownicy cenią sobie elastyczność i oszczędności, a na dodatek po prostu nie potrzebują tradycyjnie rozumianej przestrzeni biurowej. Dzięki temu z takiego wirtualnego biura może korzystać wiele firm.

Dla kogo jest wirtualne biuro?

Wirtualne biuro firmy to idealne rozwiązanie, jeśli:

potrzebujesz adresu do doręczeń dla swojej firmy, a nie możesz lub nie chcesz skorzystać np. z prywatnego adresu domu lub mieszkania;

chcesz szybko załatwić formalności urzędowe i zależy Ci na prywatności;

nie potrzebujesz przestrzeni biurowej: na przykład prowadzisz firmę samodzielnie albo współpracujesz z innymi osobami wyłącznie zdalnie;

poszukujesz prestiżowego adresu, który wzbudzi zaufanie kontrahentów, ale nie masz ochoty ani na przeprowadzkę, ani na ponoszenie wysokich kosztów związanych z wynajmem.

Wirtualne biura dla firm są atrakcyjne np. dla przedstawicieli branży IT czy kreatywnej. To interesująca opcja zarówno dla samodzielnych ekspertów, jak i przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jednak bazujących na kontakcie online. Przede wszystkim: to chętnie wybierane rozwiązanie problemu z brakiem adresu, który można by wskazać w CEIDG. Przypomnijmy, że musisz mieć tytuł prawny do każdej nieruchomości, którą umieścisz we wniosku. Jeśli go nie posiadasz, może nawet dojść do wykreślenia Twojej działalności z listy przedsiębiorców.

Najprostszy sposób na wirtualne biuro w Warszawie

Jeżeli szukasz wirtualnego biura w Warszawie, sprawdź ofertę Biznes Centrum: https://biznescentrum.com/. To prosty sposób na uzyskanie rozpoznawalnego i cieszącego się zaufaniem adresu. Błyskawicznie załatwisz wszystkie formalności online i dostosujesz okres wynajmu do własnych preferencji. Uzyskasz także dostęp do panelu klienta, który pozwoli Ci zarządzać m.in. trafiającą do Ciebie korespondencją i innymi ważnymi informacjami dotyczącymi kontaktu z Twoim wirtualnym biurem.

Jeszcze więcej korzyści ze współpracy

Rozpoznawalny adres i łatwe załatwianie formalności urzędowych to nie jedyne zalety posiadania wirtualnego adresu firmy. Korzystając z usługi, możesz również dodatkowo dostawać powiadomienia SMS o nowych listach czy zamawiać nielimitowaną liczbę paczek na adres wirtualnego biura. Wyjątkowo ciekawą usługą dodatkową jest skanowanie listów. Pracownicy biura mogą skanować pocztę, której adresatem jest Twoja firma, a Ty możesz oszczędzić sobie udawania się do placówki i czekania w długich kolejkach. To znakomite rozwiązanie dla wszystkich cyfrowych nomadów, którzy mogą podróżować po świecie, prowadzić swój biznes i nie obawiać się o to, że umknie im jakakolwiek ważna wiadomość.

