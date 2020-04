100 restauratorów w Warszawie złączonych w inicjatywie #WspieramGastro walczy o przetrwanie branży dotkniętej 90% spadkiem obrotów. W tydzień stworzyli niezależną platformę do zamawiania jedzenia z restauracji – wspieramgastro.warszawa.pl, która będzie wspierana przez Urząd m.st. Warszawy.

Spółdzielczość platformy polegać będzie na dobrowolności przystępowania, wspólnej domenie dla wszystkich restauracji promującej hasło #WspieramGastro i sprzeciwie wobec prowizji, które na portalach do zamawiania online sięgają 40% sprzedaży.

#WspieramGastro to hasło, które powstało w obliczu pandemii i kryzysu w branży, który został spowodowany zamknięciem restauracji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca, które nakazało zamknięcie m.in. wszystkich lokali gastronomicznych. Za inicjatywą stoi Tomasz Czudowski – właściciel restauracji Ale Wino, Forty i cukierni Kukułka oraz Enio Chłapowski-Myjak – właściciel restauracji i klubu Mr. OH. Akcja zrzesza grupę restauracji, barów, kawiarni i klubów reprezentującą ponad 100 lokali gastronomicznych w Warszawie i zatrudniających łącznie blisko 3000 osób.

Rynek restauracji z dnia na dzień stanął nad przepaścią. Wiele restauracji odczuwa załamanie przychodów o 80%-90% przez zamknięcie lokali gastronomicznych, co z kolei powoduje natychmiastowy spadek płynności przedsiębiorstw. 90% przychodów przeznaczanych jest na koszty, z czego większość to koszty stałe (czynszu, wynagrodzeń i sprzętów), które przedsiębiorcy wciąż muszą ponosić pomimo prawnego ograniczenia funkcjonowania restauracji i barów.

Połączyliśmy siły, by utrzymać nasze firmy, w sumie tysiące osób pracujących z nami, a także naszych dostawców i partnerów, którzy w gastronomii tworzą długi łańcuch zaopatrzenia – od producentów żywności po sprzedawców. Nie jesteśmy obojętni na kulturalną tkankę naszych miast, której unikalny charakter jest w istotnym stopniu współtworzony przez lokalne restauracje, bary, kawiarnie – mówi Tomasz Czudowski, właściciel restauracji Ale Wino, Forty.

Inicjatorzy akcji #WspieramGastro stworzyli postulaty dla rządu w związku z wprowadzoną Tarczą antykryzysową, z którymi bezskutecznie starali się dotrzeć do Ministerstwa Rozwoju. Pomocną dłoń wyciągnęły do nich władze samorządowe: Udało nam się dotrzeć do Prezydenta m.st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, któremu bliskie były nasze cele. Odbyliśmy kilka długich rozmów z Prezydentem Michałem Olszewskim i Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Grzegorzem Kaczorowskim, z którymi udało nam się wypracować istotne zwolnienia podatkowe, obniżki czynszów i opłat. Miasto wypuściło już pierwszą transzę pomocy dla przedsiębiorców – nie tylko z gastronomii. Mamy też obietnicę dalszego wsparcia. Dodatkowo urzędnicy Ratusza będą promować powstającą warszawską platformę do zamawiania jedzenia z restauracji – wspieramgastro.warszawa.pl. Chcemy promować hasło “zamów raz w tygodniu dostawę z restauracji”. Liczymy, że nasi goście mając bezpośredni kontakt z restauracjami przez naszą platformę wrócą do ulubionych miejsc, które niekoniecznie kojarzą się z dostawami – mówi Enio Chłapowski-Myjak, właściciel restauracji i klubu Mr. OH.

W ramach platformy każdy restaurator może stworzyć swoje menu i “sklep online” oparty na wspólnej domenie w ramach grupy. W niektórych restauracjach dostarczaniem jedzenia zajmują się pracownicy, co pozwala restauracjom zachować cenny zespół. Gdy takiej możliwości nie ma – restauratorzy będą mogli skorzystać z partnera logistycznego. Klient otrzymuje bogatą ofertę z lokalnych restauracji, a dołączający się restauratorzy nie są związaniwysokimi prowizjami dużych portali. W sytuacji, gdy sprzedaż na wynos to jedyne źródło utrzymania, dodatkowa prowizja jest gwoździem do trumny. – Mamy pozytywny odbiór od restauratorów, którzy chcą walczyć o swoje przetrwanie i swoich ludzi, z którymi będą mogli wrócić z powrotem do pracy, gdy kryzys już minie. Zainteresowanie akcją wyrazili także restauratorzy z innych miast w Polsce i już trwają pracę nad platformą #wspieramgastro w Poznaniu – dodaje Enio Chłapowski-Myjak.

