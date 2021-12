Banki i SKOK-i udzieliły o 10,4% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 23,8% w skali roku.

W okresie styczeń-listopad 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 3 423,9 tys. kredytów ratalnych (+4,1%) na kwotę 15,98 mld zł (+19,8%), podano.

„Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, wysoki wzrost dynamiki sprzedaży kredytów ratalnych ma zróżnicowany charakter. Dodatnie dynamiki dotyczą jedynie kredytów ratalnych na wyższe kwoty. Najwyższa na poziomie 38% dodatnia dynamika liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń-listopad br. dotyczyła kredytów ratalnych na najwyższe kwoty, tzn. powyżej 10 tys. zł. Kredyty ratalne z przedziału 5-10 tys. zł odnotowały niższą, ale również wysoką dynamikę (+27,3%)” – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Ekspert wskazał, że w ujęciu wartościowym występuje takie samo zjawisko. Dynamika kredytów wysokokwotowych wyniosła (+33,9%), a kredytów w przedziale 5-10 tys. zł (+28,6%).

„To, co charakteryzuje w listopadzie kredyty ratalne na tle pozostałych produktów kredytowych, to fakt, że jako jedyne w ujęciu m/m mają dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym. W mojej opinii, wpływ na to mają dwa zjawiska. Po pierwsze, nadal w przypadku kredytów ratalnych oferowana jest zerowa RRSO, co przy rosnącej inflacji, a przede wszystkim rosnących stopach procentowych, jeszcze bardziej uatrakcyjnia te kredyty. Po drugie, listopad to tradycyjny miesiąc zakupu prezentów świątecznych, często finansowanych zakupami na raty” – dodał.

Średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w listopadzie 2021 r. to 4 412 zł i jest ona wyższa niż w listopadzie rok temu o 12,1%. Bieżący – listopadowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych wynosi 1,13%.

„Na uwagę zasługuje […] historycznie niski odczyt Indeksu dla kredytów ratalnych. W okresie 12-miesięcznym wartość Indeksu polepszyła się (spadła) o 0,12 pkt proc. Głównym powodem jest to, że z kredytu ratalnego coraz częściej korzystają osoby o wysokich dochodach i wysokiej wiarygodności kredytowej. Kredyt ratalny staje się więc dla banku bardzo bezpiecznym produktem kredytowym” – zakończył Rogowski.

Źródło: ISBnews