Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym we wrześniu 2023 r. wzrósł o 5,83 mld zł (tj. o 0,5%) m/m do 1 166,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 5,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego we wrześniu 2023 r. wzrosła o 37,7 mld zł do 1 786,8 mld zł (+2,2% m/m i +11,5% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 5,6% r/r do 734,2 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 4,4% r/r do 424,3 mld zł, podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych we wrześniu 2023 r. wzrósł o 1,7 mld zł do poziomu 449,4 mld zł (+0,37% m/m i -8,3 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych we wrześniu wzrósł (+2,3 mld zł) do 395,4 mld zł (+0,59% m/m i +0,5% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec września 2023 r. wynosił 88,0%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-1,2% m/m i -44,2% r/r) do poziomu 54,0 mld zł.” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto we wrześniu 2023 r. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8 mld zł do poziomu 188,6 mld zł (+0,4% m/m i +1,3% r/r)

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych we wrześniu 2023 r. spadł o 3,1 mld zł do 169,8 mld zł (-1,8% m/m i -8,9% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych we wrześniu 2023 r. wzrósł o 4,2 mld zł do 159,6 mld zł (+2,7% m/m i +3,8% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym we wrześniu 2023 r.:

* Spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 mld zł do poziomu 66,0 mld zł (-0,92% m/m i -5,46% r/r);

* Produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (16,4 mld zł) i operacyjne (17,4 mld zł);

* Podmiotowo dominują osoby prywatne (26,8 mld zł) oraz MSP (20,4 mld zł)” – napisano także w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec września br. obniżył się do poziomu 62,5% (-1,1 pkt proc. m/m i -11,1 pkt proc. r/r)

„Wartość depozytów sektora niefinansowego we wrześniu 2023 r. wzrosła o 37,7 mld zł do 1 786,8 mld zł (+2,2% m/m i +11,5% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (68,8% całości depozytów) wzrósł we wrześniu br. o 23,5 mld zł (+1,9% m/m i +12,2% r/r)” – czytamy dalej.

