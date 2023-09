Wartość portfela zamówień Comarchu na bieżący rok jest o ok 3% wyższa niż portfela na 2023 r. o tej samej porze rok temu, podała spółka.

„Wartość portfela zamówień na 2023 rok jest obecnie o ok. 3% większa niż rok temu o tej samej porze wynosiła wartość portfela zamówień na 2022 rok. Comarch obserwuje schłodzenie popytu na rozwiązania IT na niektórych rynkach i sektorach gospodarki. Utrzymuje się presja na wzrost kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń pracowników IT oraz kosztów energii” – czytamy w „Perspektywach na H2 2023” w prezentacji wynikowej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews