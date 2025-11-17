BTCS zbudował aktywny skarbiec aktywów cyfrowych o wartości 71 mln zł wg stanu na koniec września, poinformowała prezes Marlena Lipińska.

„W III kwartale tego roku, który w związku z wygaszaniem poprzedniej działalności operacyjnej był także okresem przejściowym, z powodzeniem przeszliśmy transformację biznesu i zbudowaliśmy solidne fundamenty pod rozwój BTCS w kolejnych latach. Staliśmy się publicznym operatorem infrastruktury dla technologii blockchain i budujemy wiodącą w Europie, publicznie notowaną spółkę technologiczną typu DATCO (Digital Asset Treasury Company). Zdobyliśmy zaufanie rynku, m.in. pozyskując globalnych inwestorów oraz partnerów technologicznych, a dzięki sprawnie i efektywnie przeprowadzonej transformacji zaczęliśmy generować realne, operacyjne przychody, niezależnie od krótkoterminowych wahań rynkowych” – powiedziała prezes Marlena Lipińska, cytowana w komunikacie.

„Zaprezentowane wyniki finansowe za III kwartał br., w szczególności rachunek zysków i strat, odzwierciedlają zaplanowane, sprawnie zrealizowane wygaszenie wcześniejszej działalności, ale nie oddają potencjału i perspektyw rozwoju BTCS SA. Naszą przyszłość pokazują bilans oraz zbudowanie aktywnego skarbca aktywów cyfrowych o wartości 71 mln zł” – dodała.

Realizując nową strategię rozwoju w III kwartale 2025 roku spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), co znajduje odzwierciedlenie w zaprezentowanych w raporcie danych finansowych. Spółka przestała być hurtownią elektroniki, a w wyniku zaprzestania sprzedaży towarów (akcesoria komputerowe i elektronika użytkowa) w raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły ok. 5 tys. zł wobec 950,2 tys. zł w analogicznym okresie 2024 roku. Kluczowym elementem poprawiającym wynik operacyjny w III kwartale br. był wzrost pozostałych przychodów operacyjnych do ponad 566,5 tys. zł, co było skutkiem jednorazowego zdarzenia – sprzedaży ZCP w lipcu 2025 roku. Znaczący wzrost przychodów finansowych (o 2 842,83%) i kosztów finansowych (o 2 790,69%) jest natomiast efektem wyceny długoterminowych aktywów cyfrowych uzyskanych przez BTCS we wrześniu 2025 r. W III kwartale 2025 r. notowana na NewConnect spółka odnotowała zysk netto w wysokości prawie 1,3 mln zł, podano także.

BTCS jest notowaną na NewConnect spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach opartych na technologii blockchain i zarządzaniu aktywami cyfrowymi. Spółka koncentruje się na budowaniu ekosystemu produktów wspierających transformację cyfrową finansów, w tym tokenizację aktywów, zarządzanie płynnością on-chain oraz implementację strategii Active Treasury.

Źródło: ISBnews