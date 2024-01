Wartość transakcji dokonanych kartami wzrosła o 3,2% kw/kw do 312 mld zł w III kw. 2023 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 4,1% kw/kw do 2,6 mld.

„Według danych od wydawców kart płatniczych, w III kw. 2023 r. przeprowadzono 2,6 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 312 mld zł. W porównaniu z kwartałem poprzedzającym zwiększyła się zarówno liczba tych transakcji (o 4,1%), jak i ich wartość (o 3,2%). W analizowanym okresie karta płatnicza posłużyła klientom średnio 58,7 razy do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w II kw. 2023 r. – 56,6). Natomiast średnia wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 118,1 zł” – czytamy w „Informacji o kartach płatniczych. III kwartał 2023 r.”.

W III kw. 2023 r. przeprowadzono 2,5 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, co oznacza wzrost o 4,4% kw/kw.

„Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,9% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5,1% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back). W analizowanym okresie wartość transakcji bezgotówkowych wzrosła o 3,6% do 179,5 mld zł. Karta płatnicza była wykorzystana do realizacji takich transakcji średnio 55,7 razy (w II kw. 2023 r. – 53,5). Średnia wartość pojedynczej płatności bezgotówkowej wyniosła 71,6 zł” – czytamy dalej.

Na koniec września 2023 r. usługę wypłaty sklepowej (cash back) oferowało 285,2 tys. placówek. W III kw. 2023 r. sieć tych placówek zwiększyła się o 2,6 tys. podmiotów. Liczba terminali przystosowanych do realizacji tej usługi. zwiększyła się o 15,7 tys. (4,2%). W analizowanym kwartale zarejestrowano 6,4 mln wypłat sklepowych (cash back) na kwotę 1,1 mld zł. W porównaniu z poprzedzającym kwartałem wzrosła zarówno liczba tych wypłat (o 1,4%), jak i ich wartość (o 4,8%), podał też bank centralny.

„Wartość transakcji kartami płatniczymi dokonanych w internecie wyniosła 10 mld zł i była większa o 86 mln zł w porównaniu z II kw. 2023 r. (wzrost o 0,9%). Równocześnie w analizowanym okresie o 4,2% zmniejszyła się liczba takich transakcji. W III kw. 2023 r. odnotowano 62,1 mln transakcji kartami płatniczymi realizowanych w Internecie” – napisano dalej w materiale.

„Na koniec września 2023 r. na krajowym rynku wydanych było 45,0 mln kart płatniczych, tj. o 160,1 tys. więcej (wzrost o 0,4%) w porównaniu z końcem czerwca 2023 r. Podstawową kategorią kart w Polsce pozostawały karty debetowe (85,1%). Ich liczba w analizowanym okresie zwiększyła się o 559,8 tys. i na koniec września 2023 r. wyniosła 38,3 mln. Drugą najliczniejszą kategorią kart w Polsce były karty kredytowe (10,9%), których liczba wyniosła 4,9 mln (wzrost o 24,0 tys. w porównaniu z końcem czerwca 2023 r.)” – wskazano także.

Według danych od agentów rozliczeniowych na koniec września 2023 r. w Polsce zainstalowanych było 1,3 mln terminali płatniczych, od końca czerwca 2023 r. przybyło ich 15,9 tys. (wzrost o 1,3%). Liczba akceptantów wyposażonych w terminale wynosiła 577,7 tys., co oznacza jej spadek w III kw. 2023 r. o 5,0 tys. (o 0,9%). Zmniejszyła się także liczba punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec września 2023 r. było ich 890,9 tys. tj. o 14,2 tys. mniej w porównaniu z końcem czerwca 2023 r.

Na koniec września 2023 r. w Polsce funkcjonowało 21,8 tys. bankomatów, od końca czerwca 2023 r. sieć bankomatów zwiększyła się o 57 urządzeń. W III kw. 2023 r. zrealizowano 127,5 mln transakcji wypłat z bankomatów (spadek o 6,3% w porównaniu z kwartałem poprzedzającym). Wartość tych wypłat wyniosła 102,9 mld zł, a średnia wartość wypłaty z bankomatu zwiększyła się do 806,6 zł.(tj. o 0,2% w porównaniu z II kw. 2023 r.)., wskazano także w raporcie.

Źródło: ISBnews