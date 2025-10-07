Banki i SKOK-i przesłały w ubiegłym miesiącu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 42,2% w porównaniu do września 2024 r. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 40,2% r/r, do 39,91 tys. W porównaniu do sierpnia liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 13,1%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła we wrześniu 2025 r. 472,52 tys. zł i była wyższa o 6,3% niż we wrześniu 2024 r. W porównaniu do sierpnia br. była ona także wyższa – o 1%. W opinii analityka Grupy BIK Waldemara Rogowskiego w kolejnych miesiącach padnie kolejny rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu.

„We wrześniu br. w ujęciu rocznym wzrosła o ponad 40% liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy i to pomimo nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu stóp procentowych. Dane wrześniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego, co widać również w danych z rynku nieruchomości. Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest efektem zarówno spadku poziomu stóp procentowych w tym roku, jak i oczekiwań na kolejne obniżki. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na popyt jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 7% rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zainteresowania kredytem mieszkaniowym. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym (duża oferta na rynku pierwotnym) może dodatkowo wpływać mobilizująco na kredytobiorców i skłaniać do większej aktywności na rynku kredytowym. Obecnie czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na poziom popytu na kredyty mieszkaniowe, jest dalsza eskalacja napięć geopolitycznych” – powiedział Rogowski, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews