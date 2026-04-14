Wasko podpisało ze Skarbem Państwa – ministrem cyfryzacji, w imieniu i na rzecz którego działa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) umowy o łącznej wartości 121,57 mln zł brutto na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”, podała spółka. Termin wykonania całości przedmiotu poszczególnych umów ustalony został na 31 sierpnia 2026 r.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

