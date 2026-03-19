Wawel, dzięki wzmożonym inwestycjom, liczy na wzrosty wolumenów sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą, poinformował prezes Dariusz Orłowski. Według niego działania podjęte w obszarze eksportu rodzą nadzieję na powiększenie skali operacji, głównie poprzez rozszerzenia portfela marek na nowe kategorie oraz premiery w dystrybucji zagranicznej,

„W minionym roku koncentrowaliśmy się na utrzymaniu i rozszerzaniu dystrybucji numerycznej naszych produktów, co było dużym wyzwaniem z uwagi na wdrażane na początku ubiegłego roku podwyżki. Niezbędne okazały się wyższe wydatki reklamowe. Opracowanych zostało kilka kampanii reklamowych, które zostały dobrze przyjęte przez naszych konsumentów, poprawiając rotację głównych marek. Całość podjętych inicjatyw pozwoliła ostatecznie zrealizować zaplanowany budżet sprzedaży oraz lepszy niż planowany wynik EBITDA oraz wynik netto” – napisał Orłowski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

„Drugie półrocze 2025 roku było już okresem wzmożonych inwestycji. Obecnie realizujemy zaawansowany program inwestycyjny w bardzo szerokim zakresie, pokrywającym wszystkie obszary produkcji – od formowania wyrobów do ich pakowania. Liczymy na wzrosty wolumenów sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. W szczególności eksport oraz podjęte w tym obszarze działania rodzą nadzieję na powiększenie skali naszych operacji głównie poprzez wprowadzane rozszerzenia portfela naszych marek na nowe kategorie oraz premiery nowych marek i produktów w dystrybucji zagranicznej” – dodał.

W raporcie spółka podała, że odnotowała 84,62 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2025 r. wobec 73,73 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 92,71 mln zł wobec 77,61 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA 119,95 mln zł wobec 105,73 zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 739,44 mln zł wobec 689,28 mln zł rok wcześniej.

Prezes zapowiedział też, że w II kw. uruchomiona zostanie pierwsza farma fotowoltaiczna spółki, która powinna zaspokoić zapotrzebowanie firmy na energię w około 10% oraz zapowiedział dalsze prace nad kolejnymi inicjatywami w tym zakresie.

Podkreślił, że w ub.r. miały także miejsce intensywne prace związane z wdrożeniem nowego systemu ERP i dzieją się na bieżąco. System będzie rozwijany przez kolejne miesiące, a wraz z jego pełną implementacją spółka ma nadzieję na poprawę efektywności procesów operacyjnych, które w dużej mierze uległy zmianom i aktualizacjom przy tej okazji.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

Źródło: ISBnews