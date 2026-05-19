Wawel wdraża system IFS Cloud z InfoConsulting w ramach procesu transformacji cyfrowej spółki, poinformowała członek zarządu i dyrektor ds. cyfryzacji w spółce Joanna Sztefko. Dzięki wdrożeniu Wawel ma zyskać m.in. lepszą kontrolę kosztów i marż oraz precyzyjne prognozowanie sprzedaży zsynchronizowane z operacjami.

„Sprawnie funkcjonująca technologia staje się dziś jednym z kluczowych warunków efektywnego rozwoju organizacji. Cyfryzacja procesów biznesowych pozwala nie tylko usprawniać codzienną działalność, ale także szybciej reagować na zmiany rynkowe i wzmacniać konkurencyjność firmy. W tym kontekście współpraca Wawel, IFS oraz InfoConsulting przy wdrożeniu IFS Cloud stanowi ważny element dalszej transformacji cyfrowej spółki” – powiedziała Sztefko podczas konferencji IFS Connect EE. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Projekt ma na celu dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę kontroli kosztów oraz integrację procesów biznesowych w ramach nowoczesnej, otwartej technologii, wskazała również.

„Rozwiązanie IFS Cloud jest idealnie dopasowane do firm produkcyjnych z branży spożywczej i obejmuje wszystkie kluczowe dla firmy Wawel obszary. Kluczowe znaczenie miały także bliskość i doświadczenie zespołu InfoConsulting. Wdrożenie obejmuje kilkuset użytkowników. System IFS Cloud jest sukcesywnie integrowany z kluczowymi obszarami działalności Wawelu” – dodała.

W styczniu 2026 r. z sukcesem zakończono start produkcyjny dla krytycznych procesów operacyjnych (Etap A), obejmujący m.in.: produkcję, zakupy i sprzedaż, gospodarkę magazynową, kontrolę jakości, EDI, KseF oraz finanse. Dodatkowo wdrażane są integracje z firmami logistycznymi i systemami SFA. Obecnie trwają zaawansowane przygotowania do uruchomienia operacyjnego w obszarze procesów wspomagających utrzymanie produkcji i zarządzanie, w ramach Etapu B. W każdym z tych zakresów preferowane są rozwiązania oferowane w standardzie IFS Cloud, z minimalnym zakresem modyfikacji, wskazano.

„Oczekujemy, że zastosowane przez nas bardzo restrykcyjne podejście do wszelkich modyfikacji, umożliwi w kolejnych latach płynne podążanie za rozwojem technologii wg modelu ever green” – dodała członek zarządu Wawel, odpowiedzialna za proces cyfryzacji.

Dzięki wdrożeniu Wawel ma zyskać m.in.: lepszą kontrolę kosztów i marż, precyzyjne prognozowanie sprzedaży zsynchronizowane z operacjami, nowoczesne, skalowalne i łatwe w zarządzaniu środowisko IT oraz solidne podstawy do dalszej cyfryzacji.

„Przy wyborze partnera kierowaliśmy się nie tylko jakością rozwiązania, ale również kompetencjami zespołu wdrożeniowego i harmonogramem umożliwiającym wdrożenie w rekordowym czasie. InfoConsulting sprawdził się jako doradca – wyznaczając nam zespół o dużym doświadczeniu w projektach transformacyjnych, który potrafi łączyć wiedzę technologiczną ze zrozumieniem procesów biznesowych. Z drugiej strony, stabilność tak skomplikowanego projektu i utrzymanie założonego tempa zawdzięczamy niezwykłemu zaangażowaniu ekspertów z Działu IT Wawel oraz biznesowych Zespołów wdrożeniowych, którzy we współpracy z partnerem współtworzą to środowisko” – podkreśliła Sztefko.

„Wdrożenie IFS Cloud w Wawel zrealizowaliśmy w 9 miesięcy, obejmując oprócz produkcji: sprzedaż i dystrybucję na rynkach krajowych oraz zagranicznych, zakupy surowców i materiałów, finanse, zarządzanie jakością oraz gospodarkę magazynową. Na ukończeniu prac jest obecnie obszar CRM. Tempo i zakres tego projektu pokazują, że w branży FMCG o złożonych procesach produkcyjnych transformacja cyfrowa nie musi trwać latami. Cieszymy się, że marka tej rangi powierzyła nam ten krok” – powiedział prezes InfoConsulting Mirosław Kamiński.

„Wawel to marka, która od pokoleń cieszy się zaufaniem konsumentów w Polsce i na świecie. Decyzja o wdrożeniu IFS Cloud to nie tylko inwestycja w technologię, ale przede wszystkim w przyszłość – zapewniającą firmie zwinność, lepszą widoczność procesów i kontrolę kosztów oraz solidne podstawy pod dalszą ekspansję. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Wawel w tej transformacji i dostarczać rozwiązania, które pomagają firmom z branży spożywczej sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom rynku” – podsumowała prezeska IFS Polska & EE Ewa Jodłowska.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 739,4 mln zł w 2025 r.

