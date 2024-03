Wydarzenia, jakie mają miejsce na rynku ziarna kakao, mają bezpośredni, istotny, negatywny wpływ na wyniki Wawelu, w szczególności począwszy od II kwartału br., podała spółka.

„Ziarno kakao jest podstawowym surowcem do produkcji czekolady. Bezprecedensowy wzrost cen tego surowca ma istotne znaczenie dla poziomu osiąganej marży. Biorąc pod uwagę bardzo trudne, aktualnie prowadzone negocjacje z odbiorcami spółki, nie wydaje się również możliwe całkowite pokrycie wzrostu kosztów poprzez podniesienie cen sprzedawanych wyrobów. W konsekwencji może to wpłynąć na spadek realizowanych marż. Zarząd podejmuje liczne działania w celu ograniczenia spadku marż, w tym związane ze zmianą struktury sprzedaży, ale z dzisiejszej perspektywy trudno jest oszacować ostateczne efekty tych działań. Z kolei znaczące podniesienie cen sprzedaży może wpłynąć na realizowane wolumeny. Zarząd informował o możliwych perturbacjach wynikających z rosnących kosztów produkcji we wcześniejszych raportach okresowych. Wpływ ten udawało się dotychczas mitygować poprzez różne działania optymalizujące, ale skala tych możliwości jest obecnie mocno wyczerpana” – czytamy w komunikacie.

Ceny kontraktów terminowych na ziarno kakaowe na giełdzie londyńskiej w okresie ostatnich 24 miesięcy wzrosły blisko 4-krotnie, z poziomu ok. 1,7 tys. GBP za tonę do ponad 6,5 tys. GBP za tonę, w tym za ostatnie 6 miesięcy wzrost wyniósł ponad 3 tys. GBP za tonę, wskazała spółka.

„Udział sprzedaży wyrobów z kategorii czekolad oraz czekolady nadziewanej, a więc najbardziej narażonych kategorii na spadek marży w kontekście wzrostu cen ziarna kakao, w całości sprzedaży za rok 2023 wyniósł powyżej 50%. Przybliżona wartość przerobianej miazgi kakao w 2023 r. wyniosła ok. 100 mln zł” – czytamy dalej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 585,14 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews