CCC spodziewa się, że „dowiezie” zapowiedzi ekspansji w tym roku obrotowym w całości lub z nieznacznym przesunięciem na kolejny kwartał, poinformował prezes Dariusz Miłek.

„W tym tygodniu otwieramy 'tylko’ 17 sklepów. To jest 13,1 tys. m2. To jest bardzo dużo. […] Dziś tylko otwieramy 5 sklepów i takie tempo powinno być do końca roku. […] Otworzymy w tym roku 325 tys. m2, to jest 330% więcej. Zrealizowaliśmy do tej pory 160 tys. m2, czyli połowę, ale całą resztę otworzymy teraz [do końca roku obrotowego]” – powiedział Miłek podczas konferencji prasowej, odnosząc się do zarzutu z raportu Ningi Research o tym, że ekspansja sklepów firmy jest daleka od planu.

Przypomniał, że rok obrotowy CCC trwa do końca stycznia, czyli jeszcze 3,5 miesiąca.

Miłek dodał, że CCC będzie się starało „dowozić” ekspansję, a jeśli coś „ucieknie”, to będzie to „kilka procent” przesuniętych na I kwartał kolejnego roku.

Prezes odniósł się też do oczekiwań co do biznesu obejmującego sklepy kaes.

„kaes realizował przed spotkaniem z nami marżę na poziomie 38-39%. […] Liczymy, że ten model będzie miał marżę podobną co CCC, i to myślę, że już po pierwszym roku” – wskazał.

Dziś CCC, w swoim drugim oświadczeniu, po bardziej szczegółowej analizie raportu Ningi Research podkreśliło, że „jest on nieprawdziwy i ma na celu odniesienie zysku z krótkich pozycji”.

„Odniesiemy się do głównego zarzutu Ningi Research, gdyż pozostałe mają w naszej ocenie na celu jedynie zbudować sensacyjną otoczkę. Do połowy października 2025 r. Grupa CCC wygenerowała 91 mln zł wartościowej marży brutto na sprzedaży hurtowej do MKRI (80 mln zł w 1H’25 (3% wartościowej marży brutto Grupy) i 122 mln zł od początku współpracy) w ramach normalnej działalności biznesowej polegającej na sprzedaży produktów do dwóch sieci sklepów partnera: kaes – sieci, którą chcemy przejąć po zgodzie UOKiK, i worldbox – sieci będącej przedmiotem umowy franczyzowej. Średnia marża brutto Grupy na tej współpracy to 33% i jest ona tożsama z marżą brutto generowaną na współpracy z innymi partnerami w ramach działalności hurtowej” – napisała spółka.

CCC podało, że w 2025 r. MKRI wygeneruje stratę podobną do zeszłorocznej lub nieznacznie większą, która wynika z upłynniania starych towarów sprzed okresu wejścia we współpracę z Grupą. Wszystkie towary nabywane obecnie przez MKRI od Grupy mają pozytywny wpływ na wynik EBITDA MKRI.

„Obecnie działamy w kierunku restrukturyzacji tego podmiotu. Jego wyniki w przyszłym roku ulegną znaczącej poprawie” – napisano.

CCC dziś wcześniej, w pierwszym oświadczeniu, podało, że analizuje podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów raportu Ningi Research w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych według spółki informacji, które manipulują kursem akcji. CCC wydało oświadczenie, w którym dementuje tezy zawarte w raporcie, m.in. o tym, że poprawa sytuacji finansowej Grupy była efektem „agresywnej księgowości i oszukańczego systemu sztucznego zwiększania sprzedaży”. Spółka nazwała doniesienia Ningi Research „czystą manipulacją, istotnie odbiegającą od faktów”.

Według raportu Ningi Research „słynna poprawa sytuacji finansowej CCC Group to tylko złudzenie. Nie jest to historia genialnej strategii, ale efekt agresywnej księgowości i oszukańczego systemu sztucznego zwiększania sprzedaży”. Raport wywołał gwałtowny spadek kursu akcji, do 131,55 zł ok. godziny 11:00. Ok. 15:45 kurs spadało o 4,02%.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews