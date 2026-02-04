Dla Wedla ubiegły rok upłynął pod znakiem strategicznych inwestycji oraz projektów rozwojowych, które dały firmie zwiększenie efektywności, podał Wedel. Firma kontynuowała ekspansję na rynki zagraniczne, co przełożyło się na umocnienie pozycji poza Polską, głównie na rynkach Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej. W 2026 roku firma planuje kontynuację dynamicznego rozwoju m.in. poprzez stałe urozmaicanie oferty produktowej i zwiększanie skali biznesu.

„Z sukcesem realizowaliśmy założenia związane ze sprzedażą krajową i e-commerce, ekspansją zagraniczną oraz rozwijaliśmy ofertę. Naszym nadrzędnym celem pozostaje zwiększanie skali biznesu oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału marki E.Wedel” – powiedział dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman, cytowany w komunikacie.

„Konsekwentnie budujemy kapitał marki, kładąc duży nacisk na różnorodność oferty i jej dopasowanie do potrzeb odbiorców – zarówno młodych, jak i tych starszych, którzy znają naszą markę od lat. W 2025 roku Wedel osiągnął dynamikę sprzedaży wartościowej powyżej średniego wzrostu kategorii we wszystkich kluczowych segmentach słodyczy czekoladowych. Naszym priorytetem pozostaje dalsza dywersyfikacja portfolio i rozwój nowych kategorii produktowych, które odpowiadają na zmieniające się mody, trendy i potrzeby. Nie zapominamy także o naszych klasykach” – dodał dyrektor marketingu w firmie Wedel Krzysztof Bogacz.

W 2025 r. dynamicznemu rozwojowi oferty towarzyszyły inwestycje w warszawskiej fabryce, obejmujące modernizację infrastruktury technicznej i optymalizację procesów produkcyjnych. W ostatnich miesiącach zintensyfikowano działania w obszarze badań i rozwoju (R&D), poprzez otwarcie nowych laboratoriów produktowych i opakowaniowych, co pozwala na szybsze i bardziej elastyczne wdrażanie nowości oraz testowanie nowych konceptów, podkreślono także.

Dynamiczny rozwój odnotowała też sieć Pijalni Czekolady E.Wedel licząca ponad 30 lokalizacji – koncept sukcesywnie zwiększa skalę działalności tj. lokali własnych i franczyzowych. Rok 2025 upłynął także pod znakiem modernizacji wnętrz lokali w Katowicach, Sopocie, Nałęczowie i Poznaniu. Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel w 2025 roku odwiedziło niemal 350 tys. osób, podano również w materiale.

„W 2026 roku firma planuje kontynuację dynamicznego rozwoju, poprzez stałe urozmaicanie oferty produktowej oraz różnorodność doświadczeń, zapraszając do swojego świata czy też poprzez zwiększanie skali biznesu oraz kontynuację obranej ścieżki w kierunku bardziej zrównoważonym” – zakończono.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie ok. połowy polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

Źródło: ISBnews