Grupa Węglokoks Energia będzie kontynuować działania mające na celu dalszą poprawę kondycji finansowej spółek z grupy, a także realizację strategii dekarbonizacji grupy w 2025 roku, zapowiedział wiceprezes ds. finansów Łukasz Kozakowski.

„Rok 2024 rozpoczęliśmy z wieloma wyzwaniami, ale dzięki pracy załogi, odpowiedzialnemu zarządzaniu i przemyślanym decyzjom udało się nam nie tylko ustabilizować sytuację finansową grupy, ale także osiągnąć wyniki powyżej założeń. Szczególnie cieszy nas fakt, że udało się pozyskać finansowanie na kogenerację Czeczott oraz rozpocząć procedowanie pozyskania środków na farmę fotowoltaiczną w Brzeszczach. To projekty, które są kluczowe dla naszej przyszłości i transformacji energetycznej grupy. W 2025 roku będziemy kontynuować działania mające na celu dalszą poprawę kondycji finansowej naszych spółek, a także realizację strategii dekarbonizacji, która jest niezbędna dla długofalowej stabilności i konkurencyjności grupy” – powiedział Kozakowski, cytowany w komunikacie.

Wszystkie cztery spółki z grupy kapitałowej Węglokoks Energia zakończyły 2024 rok z wynikami istotnie przewyższającymi założenia planów rzeczowo-finansowych, podkreślono.

Jednym z kluczowych sukcesów było pozyskanie finansowania na strategiczną inwestycję – kogenerację Czeczott, której budowa już ruszyła. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej transformacji energetycznej spółki Węglokoks Energia NSE i jej uniezależnienia od wahań cen energii. Równolegle trwa procedowanie wniosku o finansowanie farmy fotowoltaicznej w Brzeszczach, co wpisuje się w strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii, wskazano w materiale.

Priorytetem w 2025 roku będzie realizacja koncepcji dekarbonizacji grupy kapitałowej Weglokoks Energia do 2030 roku. Kluczowym krokiem w tym procesie będzie opracowanie dokumentacji technicznej i finansowej, co pozwoli na wystąpienie do instytucji finansujących o środki na realizację tego strategicznego projektu, zapowiedziano również.

„Niezmiennie ważnym celem pozostaje poprawa wyników finansowych we wszystkich spółkach ze szczególnym uwzględnieniem Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej. Od lat generowała ona straty, ale nadchodzący rok ma być dla niej przełomowy. Spółka liczy, że wdrożone strategie pozwolą na znaczącą poprawę rentowności i sytuacji finansowej, mając na uwadze zmienność rynków i warunków atmosferycznych” – czytamy dalej.

W skład grupy kapitałowej Węglokoks Energia wchodzą spółki Węglokoks Energia, Węglokoks Energia ZCP (dostawca ciepła w Rudzie Śląskiej), Węglokoks Energia ZUT (budujący sieci cieplne i przemysłowe) oraz Węglokoks Energia NSE (dostawca ciepła w Libiążu, Bieruniu, Brzeszczach, Lędzinach i Woli).

Węglokoks prowadzi działalność w zakresie eksportu węgla energetycznego oraz jest operatorem logistycznym i handlowym. Węglokoks jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która zrzesza przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego.

Źródło: ISBnews