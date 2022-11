Famur ocenia, patrząc na rynek krajowy, że widać impuls związany z pracami przygotowawczymi w górnictwie; najlepiej świadczy o tym liczba podpisywanych przez spółkę umów na kombajny chodnikowe: do końca września br. było ich 60 wobec 36 w całym 2021 r., poinformował prezes spółki Mirosław Bendzera.

„Patrząc na rynek krajowy, widać impuls związany z pracami przygotowawczymi w górnictwie. Najlepiej świadczy o tym liczba umów podpisywanych na kombajny chodnikowe. W ubiegłym roku – za cały 2021 – podpisaliśmy 36 umów dzierżawnych na kombajny chodnikowe. W tym roku, do końca września tych umów było już 60. Ożywienie widać też w części kombajnów ścianowych. W 2021 r. podpisaliśmy 7 umów na dzierżawę, a w tym roku do końca września było ich już 10. Wzrosty notujemy też w części przenośników zgrzebłowych. Widzimy to również w części serwisowej, gdzie udzielamy wsparcia bezpośrednio kopalniom związanym z wydobyciem” – powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Famur zauważa rosnącą konkurencję ze strony Chin.

„Jeśli chodzi o technologie górnicze, bardzo niebezpieczna, zauważana przez nas, jest ekspansja firm chińskich – spotykamy je na wszystkich rynkach zagranicznych, na których jesteśmy obecni. To się zintensyfikowało po wybuchu wojny w Ukrainie. Bardzo często te firmy są tańsze. Na tych rynkach, które są nastawione na stosowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań jesteśmy jeszcze w stanie konkurować efektywnością i stabilnością technologiczną. Nie ukrywamy, że ta konkurencja będzie coraz trudniejsza, bo konkurowanie z chińskimi firmami dotyczy głównie ceny” – dodał Bendzera.

Famur nie negocjuje obecnie nowych akwizycji.

„Jeśli chodzi o akwizycje, w pierwszej kolejności będziemy patrzyli na możliwość uzupełnienia kompetencyjnego lub rynkowego segmentów, które już mamy. […] Interesuje nas kierunek zielonych technologii. Jeśli chodzi o zdolność kapitałową do ewentualnych akwizycji, to nadal Famur posiada też możliwości. Obecnie nie negocjujemy kolejnych akwizycji. Teraz głównie będziemy się skupiali na rozwoju tych obszarów, które właśnie mamy. Najnowsza akwizycja będzie wymagała nie tylko wsparcia finansowego ale również operacyjnego” – wyjaśnił prezes Famur.

Famur podał dziś wcześniej, że zawarł z osobą fizyczną umowę nabycia 18 475 729 akcji w spółce Impact Clean Power Technology, reprezentujących 51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu. Cena za akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln euro. Zakup zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021 r. z emisji zielonych obligacji.

Impact Clean Power Technology to czołowy producent innowacyjnych systemów bateryjnych, głównie dla autobusów, robotyki oraz stacjonarnych magazynów energii. Kapitał własny Impact według stanu na 30 września 2022 r. wynosi 254 mln zł. Posiada własne centrum badawczo-rozwojowe technologii magazynowania energii. Obecna roczna zdolność produkcyjna Impact wynosi ok. 0,6 GWh. Portfel zamówień na rok 2023 wynosi 258 mln zł według stanu na 31 października 2022 r.,

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews