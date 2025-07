Widełki wynagrodzeń oferowanych w branży IT wzrosły średnio o 11% w dolnym przedziale i o 6% w górnym w w I poł. 2025 r. wobec II poł. 2024 r. na kontraktach B2B, wynika z danych No Fluff Jobs. Na umowie o pracę pozostają bez zmian.

„Najnowsze dane z ofert pracy opublikowanych na nofluffjobs.com pokazują, że wciąż jest przestrzeń na podwyżki w firmach (choć mniejsze niż wcześniej) lub bardziej atrakcyjne warunki dla nowo zatrudnionych. […] Przodują w tym zwłaszcza oferujący pracę w oparciu o umowy B2B i cywilnoprawne – to bardziej elastyczna forma współpracy dla firm, która pomaga ograniczać koszty zatrudnienia i jednocześnie dać pracownikom większą kwotę „na rękę”. Za tym idzie oczywiście też dużo łatwiejszy sposób na rozwiązanie współpracy, gdyby coś poszło nie tak, ale to tylko pokazuje, w jakim punkcie jest obecnie rynek pracy” – skomentowała chief people and operations officer w No Fluff Jobs.Paulina Król, cytowana w komunikacie.

Wzrosty widełek wynagrodzeń na umowie o pracę w ostatnim półroczu odnotowano w 10 z 37 analizowanych kategorii: Obsługa Klienta, Inżynieria Elektryczna, Prawo, Marketing i Sprzedaż, a z branży IT: AI, Automation, Business Analyst i Game Dev, podano także.

„Największe zmiany w średnich zarobkach widać w przypadku midów (specjalistów o średnim poziomie doświadczenia) – widełki wynagrodzeń na kontrakcie B2B w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosły o 15% w dolnym przedziale i o 11% w górnym. W przypadku umowy o pracę na tym poziomie dolne widełki pozostały bez zmian, natomiast górne wzrosły o 10%” – czytamy dalej.

Zmiany w płacach dla juniorów (najmniej doświadczonych pracowników) odnotowano w górnych widełkach wynagrodzeń – na kontrakcie B2B wzrosły o 9%, natomiast na umowie o pracę spadły o 6%. Wyłącznie spadki notują widełki wynagrodzeń dla seniorów (specjalistów z największym doświadczeniem) – na kontrakcie B2B wynoszą niecały 1% w górnym przedziale. Natomiast na umowie o pracę spadek w dolnym przedziale wyniósł 6%, a w górnym 5%.

W przypadku umowy o pracę największy średni spadek widełek wynagrodzeń widać w Consultingu – o 25% w dolnym przedziale (z 12 tys. do 9 tys. zł brutto) i 13% w górnym (z 16 tys. do 14 tys. zł brutto).

W finansach wynagrodzenia spadły o 17% zarówno w dolnych (z 9 tys. do 7,5 tys. zł brutto) jak i w górnych widełkach (z 12 tys. do 10 tys. zł brutto), a w kategorii IT Business Inteligence – o 9% w dolnych widełkach (z 13 tys. do 12 tys. zł brutto) i o 17% w górnych (z 18 tys. do 15 tys. zł brutto).

Na kontrakcie B2B w powyższych kategoriach spadek wynagrodzeń nastąpił tylko w kategorii Consulting – o 3% w dolnym przedziale (z 13,8 tys. do 13,4 tys. zł netto + VAT) i o 10% w górnym (z 20 tys. do 18 tys. zł netto + VAT).

W finansach odnotowano wzrost o 33% w dolnych widełkach (z 8,3 tys. do 11 tys. zł netto + VAT), a w górnych – o 23 proc. (z 12 tys. do 14,7 tys. zł netto + VAT). W przypadku Business Inteligence wynagrodzenia w dolnym przedziale wzrosły o 6% (z 19 tys. do 20 tys. zł netto + VAT), a w górnym pozostały bez zmian (25 tys. zł netto + VAT).

No Fluff Jobs to największy portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 5 krajach i 8 językach.

Źródło: ISBnews