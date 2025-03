Najliczniejsza grupa polskich małych i średnich firm (45-57% w zależności od rodzaju narzędzia) planuje zainwestować do 20 000 zł w poszczególne typy rozwiązań AI w br., wynika z badania SW Research na zlecenie Mizzox.

„Tylko 32,6% polskich małych i średnich firm korzysta z narzędzi generatywnej AI, podczas gdy 46,2% nie wykorzystuje żadnych narzędzi sztucznej inteligencji. […] Równocześnie koszty wdrożenia AI pozostają barierą rozwoju – większość firm planuje wydać do 20 000 zł na wdrożenie narzędzi AI, jednak znaczący odsetek (od 32,5% do 50%) w ogóle nie potrafi oszacować kosztów takich inwestycji” – czytamy w komunikacie.

Wśród firm korzystających z AI, zdecydowanie najpopularniejsze są narzędzia generatywnej AI (32,6%), podczas gdy pozostałe rozwiązania stosowane są znacznie rzadziej: personalizacja obsługi klienta (18,2%), narzędzia analityczne (11%), narzędzia marketingowe (10,6%) oraz narzędzia optymalizujące przetwarzanie danych (9,2%), podano.

„Widzimy wyraźny rozdźwięk między świadomością możliwości AI a rzeczywistym wykorzystaniem tych technologii w małych firmach. […] Blisko połowa przedsiębiorców wciąż nie widzi miejsca dla sztucznej inteligencji w swoich firmach, choć jednocześnie zmagają się z problemami, które AI mogłaby efektywnie rozwiązać” – powiedział CEO Mizzox Przemysław Kot, cytowany w materiale.

Według badania, większość firm (45-57% w zależności od rodzaju narzędzia) planuje zainwestować do 20 000 zł w poszczególne typy rozwiązań AI w 2025 roku. Widoczna jest jednak znacząca niepewność – od 32,5% do 50% respondentów nie potrafi oszacować potencjalnych kosztów wdrożenia dla różnych typów narzędzi AI. 50% respondentów nie wie, ile mogłaby kosztować implementacja takich rozwiązań.

„W strategiach wdrażania AI, małe i średnie firmy częściej wybierają podejście wewnętrzne (in-house) – 43% w porównaniu do 27,2% preferujących outsourcing. Główne motywacje do rozwijania AI we własnym zakresie to większa kontrola nad danymi (40%), możliwość prowadzenia własnych projektów badawczo-rozwojowych (35%) i elastyczność, której nie oferują zewnętrzne firmy (31%)” – czytamy dalej.

Małe i średnie firmy planują do końca 2025 roku wdrożyć przede wszystkim:

• Narzędzia generatywnej AI (17,6%)

• Personalizację obsługi klienta (16%)

• Narzędzia marketingowe (12,6%)

• Narzędzia analityczne (11,2%)

• Narzędzia optymalizujące przetwarzanie danych (10,8%), wymieniono.

Mizzox zwraca uwagę, że 32% firm nie planuje wdrażać żadnych nowych narzędzi AI, a 21% nie posiada wiedzy na temat planów w tym zakresie.

„Wśród firm, które już korzystają z AI, ocena jej efektywności jest bardzo pozytywna. Aż 85,9% użytkowników generatywnej AI twierdzi, że pomaga ona w codziennej pracy, podobnie jak 82,6% korzystających z narzędzi optymalizujących przetwarzanie danych i 78,1% stosujących narzędzia analityczne” – napisano też w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Mizzox w styczniu 2025 roku na próbie 500 decydentów z sektora MŚP, reprezentujących różne branże, w tym handel (21%), usługi B2C (29,2%) oraz B2B (30,2%).

Mizzox to platforma do kompleksowego zarządzania firmą, która obsługuje 26 tys. użytkowników z ponad 16 tys. przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews