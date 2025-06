Ponad 60% importowanych do Polski samochodów ma w swojej historii wypadki i uszkodzenia, a w przypadku aut sprowadzanych zza oceanu większość stanowią samochody po tzw. szkodzie całkowitej, poinformował business development manager w Carfax Polska Robert Lewandowski.

„Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja się pogarsza, w Europie również coraz więcej importowanych aut jest powypadkowa i ma manipulowane liczniki. Łącznie ponad 60% importowanych samochodów ma w swojej historii wypadki i uszkodzenia, o 10 pkt proc. więcej niż rok wcześniej” – powiedział Lewandowski podczas spotkania prasowego.

Przyznał jednocześnie, że sytuacja pod tym względem jest zdecydowanie gorsza w przypadku pojazdów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie większość importowanych aut stanowią samochody po tzw. szkodzie całkowitej.

„Gdyby pojazd z tamtego rynku był w dobrym stanie technicznym i dało się go sprzedać na rynku lokalnym, nikt by nie myślał o wysyłaniu go za ocean” – wskazał w rozmowie z ISBnews.

W jego ocenie, sytuacja mogłaby się poprawić, gdyby podawanie prawidłowego numeru VIN było obowiązkowym elementem każdej oferty sprzedaży samochodu używanego.

„W ostatnich latach na rynku samochodów używanych obserwujemy kilka trendów, na przykład spadający import z Niemiec – z ok. 60% wszystkich sprowadzanych do Polski aut jeszcze pięć lat temu, do ok. 50% obecnie, lawinowo rosnący import z USA oraz pojawianie się nowych popularnych kierunków importowych, takich jak Hiszpania czy Norwegia, skąd sprowadzane są głównie elektryki” – dodał Lewandowski podczas konferencji.

Zaznaczył jednocześnie, że od lat nie zmieniają się najpopularniejsze marki i wiek sprowadzanych samochodów, ale w jego ocenie steruje tym głównie podaż, a nie popyt.

„W wyszukiwaniach aut używanych dominują SUV-y, ale kupujemy głównie sedany, bo takie auta są dostępne na rynku” – wyjaśnił.

Przedstawiciel Carfax Polska podkreślił, że wkrótce na rynek aut używanych zaczną wchodzić samochody chińskie, a choć ich jakość broni się konsumencko, ze względu na pokutującą wciąż opinię o złej jakości ich wartość rezydualna może być nawet o 20% niższa niż marek europejskich.

Carfax jest międzynarodowym dostawcą historii samochodów używanych, którego celem jest uczynienie rynku samochodów używanych bardziej przejrzystym, a dróg bezpieczniejszymi na całym świecie.

Źródło: ISBnews