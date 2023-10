Nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) firmy windykacyjne wyniosła 160,8 mld zł na koniec II kw. 2023 r., czyli o 8,4% więcej niż rok wcześniej, podał ZPF w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”. Wartość wskaźnika Barometru Rynku Wierzytelności spadła o 0,2 pkt kw/kw do 67,9 pkt.

Liczba wierzytelności utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2022 r. – 18,8 mln, podano w raporcie.

„Jeżeli chodzi o strukturę portfela wierzytelności obsługiwanych przez podmioty biorące udział w badaniu, największy udział (pod względem liczbowym) mają wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (69,9%). Na drugim miejscu znalazły się wierzytelności obsługiwane w imieniu własnym (19,5%.)” – czytamy w raporcie.

Średnia wartość pojedynczej wierzytelności sięgnęła w drugim kwartale 8,54 tys. zł, co oznacza, że wzrosła o 8,2% r/r. Z badania wynika również, że 20,1% dłużników to osoby posiadające co najmniej dwa zobowiązania do spłaty w firmach zarządzających wierzytelnościami objętych badaniem, podano także.

W raporcie ZPF został opublikowany najnowszy wynik Barometru Rynku Wierzytelności (BRW-ZPF). To opracowywany cyklicznie przez ZPF wskaźnik nastrojów wśród zarządzających podmiotami z branży. W drugim kwartale 2023 r. wartość wskaźnika BRW-ZPF wyniosła 67,9 pkt. (-0,2 pkt. k/k).

„Obecna wartość BRW-ZPF to dobry prognostyk dla rynku wierzytelności. Można stwierdzić, że zarządzający dostosowali się do sytuacji panującej na rynku i słabszej koniunktury gospodarczej” – powiedział prezes ZPF Marcin Czugan, cytowany w komunikacie.

Zarządzający podmiotami z sektora wierzytelności wskazali też najważniejsze bariery ograniczające działalność branży. Według nich, największą z nich pozostają niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne. Barierami są również według nich wysokie koszty zatrudnienia, niska wartość wierzytelności do kupienia oraz niepewność dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej, wskazano także w materiale.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku.

Źródło: ISBnews