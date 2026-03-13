Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka zarządu spółki Wiesława Muskały do wykonywania obowiązków prezesa zarządu w okresie od dziś do powołania prezesa wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, podały ZCh Police.

11 marca Artur Błażejak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i funkcji p.o. prezesa zarządu.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

