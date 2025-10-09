Wittchen planuje obniżyć poziom zapasów do ok. 100-110 mln zł z obecnych ok. 141 mln zł, a także liczy na zwrot z ponad 30 mln zł inwestycji w rozbudowę magazynu w podwarszawskich Palmirach w ciągu 6-7 lat, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Wittchen Marcin Szyguła. Budowa nowego magazynu ma rozpocząć się w 2026 r., a zakończyć w 2027 r.

Główne cele spółki na 2026 r. to zwiększenie rentowności, praca nad ofertą produktową, dobre zarządzanie stockiem i zwiększenie rotacji stocku oraz skupienie się na zwiększeniu rentowności off-line’u, a także inwestycje marketingowe w e-commerce, który ma duży potencjał rozwoju, dodał.

„Pracujemy nad tym, aby zmniejszyć poziom zapasów, co wpłynie na poprawę cash-flow, zmniejszy koszt logistyki i pozwoli, aby poziom zapasów docelowo był niższy niż obecne ok. 141 mln zł. Myślę, że stock będzie w okolicach 100-110 mln zł. Sprzedaż stocku musi nastąpić w sposób racjonalny. Uważamy, że okres IV kw. jest bardzo dobrym momentem na wyprzedaż, ale jeśli się nie uda, to drugą część [wyprzedaży] chcemy wykonać w I kw. 2026 r.” – powiedział Szyguła podczas wideokonferencji.

„Jeśli chodzi o marże, to będziemy chcieli utrzymać je na podobnym poziomie, choć sprzedaż stocku może mieć jakiś wpływ na obniżenie marży i cały czas to analizujemy” – dodał.

Mówiąc o planach na kolejne kwartały, dyrektor podkreślił, że celem jest powrót na ścieżkę wzrostów.

Zapowiedział też, że spółka spodziewa się zwrotu z inwestycji w rozbudowę magazynu w Palmirach za ok 6-7 lat. Spółka nie zamierza emitować akcji na sfinansowanie inwestycji, tylko chce skorzystać z finansowania od banków w formie kredytów, dodał.

„W 2026 r. w zakresie inwestycji pojawi się temat związany z rozbudową hali magazynowej, a zakończenie planowane jest w 2027 r. Pierwsza łopata będzie wbita w 2026 r. Koszt inwestycji to trzydzieści parę milionów złotych, a zwrot z inwestycji będzie za ok 6-7 lat. Jeśli magazyn powstanie i budowa zakończy się w 2027 r., to pierwsze znaczne efekty będą widoczne od 2028 r. lub może od końca 2027 r.” – zapowiedział też dyrektor finansowy.

Inwestycja dotyczyć będzie budowy trzeciej hali magazynowej, dalszej automatyzacji obsługi przesyłek i nowego wyposażenia starej hali. Docelowo znacząco poprawi to wydajność centrum i pozwoli obniżyć koszty związane z obsługą i magazynowaniem przesyłek, które to usługi są obecnie częściowo realizowane przez podmioty zewnętrzne.

Wcześniej w październiku spółka podała, że – według wstępnych szacunków – osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 119,7 mln zł w III kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 4% r/r. Narastająco, w ciągu dziewięciu miesięcy br. łączna sprzedaż wyniosła 325,6 mln zł (+1% r/r).

Według stanu na koniec czerwca 2025 roku, Grupa Wittchen prowadziła sprzedaż poprzez 8 własnych e-sklepów (wliczając Polskę), 34 platformy marketplace w 23 krajach oraz sieć ponad 100 salonów stacjonarnych funkcjonujących pod markami Wittchen i Wittchen Travel.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews