Wittchen, skupiając się w najbliższych kwartałach na powrocie do wzrostu wyników i utrzymaniu marży, chce m.in. docelowo obniżyć udział walizek w sprzedaży do ok. 30-35%, jednak w IV kw. br. i I kw. 2026 r. może być zauważalna erozja marży z powodu upłynniania zapasów do ok. 100 mln zł. Efekty zmian powinny być widoczne w IV kw. przyszłego roku, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Marcin Szyguła.

Wittchen chce skupić się m.in. na rozwoju oferty produktowej, rozwoju e-commerce, na optymalizacji kosztów i upłynnieniu zapasów.

„Naszym celem jest powrót na ścieżkę wzrostu. Chcemy, żeby ten wzrost był stabilny i na tym chcemy się skupić w najbliższych okresach, czyli m.in na rozwoju e-commerce, zwiększaniu sprzedaży w offline, ewolucji oferty produktowej i przeglądzie efektywności kosztowej całej firmy. Dalej chcemy zmniejszać koszty, panować nad kosztami logistyki czy zarządu. Widzimy też perspektywy rozwoju segmentu B2B” – powiedział Szyguła podczas wideokonferencji.

„To co będzie sprzyjało wyższej marży, to produkty wysokomarżowe i odejście od walizek, gdzie marża jest nieco niższa, a zastąpimy to produktami gdzie marża jest ok. 70%. Myślę, że w IV kw. 2026 r. ten wzrost marży będzie bardziej widoczny, gdy będzie już nowa kolekcja i przenegocjowane umowy z dostawcami oraz nowe stawki czynszów. Wtedy na marżę i na EBITDA można patrzeć bardziej optymistycznie” – dodał.

Poinformował, że walizki zostaną zastąpione torebkami i galanterią skórzaną, a także odzieżą skierowaną do kobiet (bo te stanowią większość klientów spółki) oraz odzieżą wierzchnią jak np. płaszcze i kurtki w sezonie jesień-zima, a w okresie letnim torebki, portfele i paski.

„Chcemy tak zmienić asortyment, żeby walizki stanowiły docelowo 30-35% przychodu/sprzedaży naszego asortymentu wobec ok. 50% obecnie. Chcemy zmniejszyć liczbę modeli walizek z 67 do 12, a także lepiej zarządzać stockiem i ceną. Chcemy się skupić na bardziej marżowych walizkach. Kiedy będzie to docelowo, to jest trudne do określenia, ale widziałbym to jak powolny proces w I półroczu przyszłego roku, a odczuwalna zmiana będzie widoczna w II półroczu przyszłego roku. Nie chcemy konkurować ceną, ale jakością” – powiedział CFO.

Zapowiedział, że w zakresie utrzymania marży (obecnie marża brutto to 62,4%) spółka wprowadza politykę zmniejszania rabatów i panowania nad promocjami.

„Chcemy odstąpić rabatów -70% i chcemy, żeby klienci więcej kupowali po tej pierwszej cenie. Dziś widzimy rabaty bardziej w okolicach 40-50% obniżek i nie [chcemy] dawać najpierw wyższych cen, a potem wyższych rabatów. Marża 62,4% jest na poziomie zadowalającym, ale na pewno mogłoby być więcej. Jednak w IV kw. br. i w I kw. przyszłego roku będzie bardziej widoczny spadek zapasów, co będzie miało wpływ na erozję marży, ale chcemy zminimalizować ten negatywny wpływ . […] W III kw. zapasy r/r wzrosły o 8%, ale już w relacji kw/kw spadły o 8%. Chcemy zmniejszyć zapasy do ok. 100 mln zł, co obniży też koszty magazynowania. Efekty będą w IV kw. 2026 r.” – dodał.

CFO wskazał też, że w IV kw. br. stopień redukcji zadłużenia będzie dużo większy i zaznaczył, że spółka bardzo przygląda się nowym kosztom, ale też renegocjuje umowy z dostawcami i stara się też uzgadniać nowe czynsze. Zasygnalizował zamknięcia pojedynczych sklepów stacjonarnych, ale zaznaczył, że będzie mniej sklepów, ale większych i patrząc na metraż to będzie przyrost o 3-5%.

Zapowiedział również wprowadzenie aplikacji mobilnej przez Wittchen i większego wykorzystania sztucznej inteligencji z AI w przyszłym roku.

„Tak, planujemy to zrobić, ale w pierwszej kolejności – w I poł. 2026 roku – będzie to program lojalnościowy, a dopiero w dalszej kolejności aplikacja mobilna. […] Rok 2026 będzie rokiem, gdy AI będzie bardziej widoczne w działaniach, które robimy” – powiedział Szyguła.

„Nasza strategia rozłożona na 3-4 lata to powrót do DNA i postawienie na produkt ze skóry, na konkurowanie jakością, a nie ceną, na odmłodzenie grupy wiekowej, by osoby 30 plus kupowały produkty Wittchena. Chcemy też, aby spółka nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z ofertą walizek i była pierwszym wyborem co do galanterii skórzanej, była postrzegana jako firma, która oferuje w przystępnej cenie produkt wysokiej jakości” – podsumował Szyguła.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 325,69 mln zł w porównaniu z 321,06 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 50,6 mln zł wobec 57,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Wartość zapasów Grupy Wittchen na koniec III kw. br. wyniosła 129,1 mln zł i była o 8% niższa niż kwartał wcześniej, ale zarazem o 8% wyższa niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży osiągnięta przez Grupę Wittchen w III kw. tego roku wyniosła 62,4% wobec 60,1% przed rokiem, podano wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews